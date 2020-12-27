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Добро пожаловать в мир, белый медвежонок!

По инф. polit.ru   
27 Декабря 2020 г.
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У живущих в зоопарке Ростова-на-Дону белых медведей Кометы и Айона родился медвежонок. Это произошло впервые за 32 года.

Добро пожаловать в мир, белый медвежонок!

Медвежонок родился здоровым, весит около 500 грамм. Сейчас он с медведицей находятся в берлоге. Сотрудники зоопарка наблюдают за состоянием животных при помощи видеокамер. Увидеть медвежонка можно будет весной. Об этом сообщил в Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко.

Белую медведицу Комету привезли в зоопарк Ростова-на-Дону из чешского города Брно в 2014 году Белый медведь Айон прибыл из Ижевского зоопарка в начале 2019 года. Тогда пресс-служба зоопарка сообщила, что животное привезли на год, чтобы составить пару Комете.

Специалисты зоопарка вели многолетнюю работу по разведению белых медведей, для содержания животных созданы комфортные условия.

Вольеры из натурального камня оборудованы навесами, где медведи могут прятаться от солнца. В бассейнах есть системы фильтрации, подогрева и охлаждения воды. Для медведицы построена родильная берлога для комфортного пребывания самки до и после родов.

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Polit.ru

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