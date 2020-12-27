Добро пожаловать в мир, белый медвежонок!

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
У живущих в зоопарке Ростова-на-Дону белых медведей Кометы и Айона родился медвежонок. Это произошло впервые за 32 года.
Медвежонок родился здоровым, весит около 500 грамм. Сейчас он с медведицей находятся в берлоге. Сотрудники зоопарка наблюдают за состоянием животных при помощи видеокамер. Увидеть медвежонка можно будет весной. Об этом сообщил в Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко.
Белую медведицу Комету привезли в зоопарк Ростова-на-Дону из чешского города Брно в 2014 году Белый медведь Айон прибыл из Ижевского зоопарка в начале 2019 года. Тогда пресс-служба зоопарка сообщила, что животное привезли на год, чтобы составить пару Комете.
Специалисты зоопарка вели многолетнюю работу по разведению белых медведей, для содержания животных созданы комфортные условия.
Вольеры из натурального камня оборудованы навесами, где медведи могут прятаться от солнца. В бассейнах есть системы фильтрации, подогрева и охлаждения воды. Для медведицы построена родильная берлога для комфортного пребывания самки до и после родов.
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По мнению исследователей, пандемия коронавируса привела к снижению прибыльности наземных казино на 33%. За этот год казино Европы получили 49,5 млрд евро, в то время как в 2019 году эта цифра достигала 74 млрд евро. Ожидается, что в следующем году онлайн-сектор гемблинга в Европе станет намного востребование и его доходы вырастут на 7%. Через интернет игроки могут получать дополнительные бонусные поощрения и принимать участие в акциях. Используя сайт онлайн-казино, можно развлекаться в азартные игры в привычной для себя обстановке, что и привлекает геймеров всех стран.
Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев в социальных сетях рассказал о том, как проводит предновогодние дни со своей семьёй. По словам Шепелева, у Платона и Лады вкусы сильно отличаются от его собственных.
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Суд во Франции рассмотрел дело о кваканье лягушек в частном пруду в деревне Дордонь и признал, что они шумят слишком громко, сообщает Guardian. Водоем «приговорили» к осушению. Каждые сутки просрочки обойдутся его владельцам в €150 штрафа.
До конца декабря в библиотеке имени Тимирязева на улице Шкапина в Петербурге можно посетить праздничную выставку «Новый Год и Рождество — семейные праздники». Она состоит из дореволюционных и военных поздравительных открыток, писем, фотоснимков, календарей, праздничных номеров газет и журналов рубежа веков.
Сергей Горох, арт-директор заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, сообщил, что певец планирует уехать из России летом. В 2015 году перенесший инсульт исполнитель закончил гастрольную деятельность и назвал себя «российским пенсионером».
В сознании русских людей, как язычников, так и христиан, вода всегда наделялась магическими свойствами и использовалась в самых разных обрядовых действиях. В традиционной культуре особую ценность представляла так называемая «непочатая вода», набираемая в определённое время в строго установленном порядке. Именно она обладала самым мощным целебным действием и сакральной силой, поскольку наполнять ею сосуды необходимо было до появления первых солнечных лучей, когда ещё ни один смертный не черпал воды из данного источника. «Непочатую воду» иначе можно именовать нетронутой или непитой водой, в которой за ночь аккумулировались и преумножались чудодейственные чары.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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