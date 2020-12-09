Для пенсионеров продлили отсрочку по выплате долгов на время пандемии

Для пенсионеров продлили отсрочку по выплате долгов на фоне пандемии. Такой законопроект Госдума приняла в третьем чтении.
Авторами поправок выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и руководитель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
В стране сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, и меры поддержки самых уязвимых граждан и бизнеса необходимо продлить, заявили инициаторы в пояснительной записке.
«Законопроект коснется 2,2 млн организаций и почти 2 млн российских пенсионеров», — уточнил коллегам Хинштейн.
До 1 июля 2021 года предполагается продлить период, в который судебный пристав не может налагать арест или изымать движимое имущество должника-гражданина, которое находится по его месту пребывания. Прежний срок — до 31 декабря 2020 года.
Кроме того, продлевается рассрочка по платежам в отношении тех долгов, по которым исполнительные документы были предъявлены к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года (было — до 1 октября 2020 года). Пенсионеры могут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Она предоставляется не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года.
- Уточним, каких именно категорий касается новый закон. Во-первых, это получатели пенсий по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца. Установлено условие — пенсия должна быть единственным доходом и не должна превышать МРОТ. Для получения меры поддержки в собственности пенсионера не должно находиться иной недвижимости, кроме той, где он проживает.
Есть одно ограничение — рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. На время действия меры должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество. А юрлицам нельзя будет выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями.
О масштабной закредитованности россиян всем известно. И пенсионеры не являются здесь исключением, они тоже попадают в подобные финансовые отношения. Где-то действительно деньги пожилым гражданам очень были нужны – сложились определенные обстоятельства, а иногда на получение помощи от кредитных структур толкает элементарное неумение планировать свои расходы и жить в соответствии с получаемыми средствами. Так или иначе, порой выкрутиться из ситуации без кредита ну никак невозможно. А вот рассчитаться с ними сейчас, во время столь сложного экономического положения, могут не все.
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