Дистанционное обучение для московских школьников продлили до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим дистанционного обучения для школьников 6–11 классов до конца второй четверти учебного года, до 30 декабря. Об этом говорится в указе мэра столицы.

В Москве учеников 6–11 классов всех школ с 19 октября перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Собянин уже продлевал действие меры — 28 октября и 5 ноября.

Мэр Москвы отмечал, что мера помогает снизить количество заражений — за первые три недели дистанционного обучения доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое.

В Москве за последние сутки еще 5 191 человек заболел коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в городе выявлено 617,4 тыс. заражений.

«Дистанционка» при развитии современных технологий в какой-то степени, наверное, должна присутствовать в образовательном процессе. А сейчас, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, это будет, видимо, пока еще нередко практиковаться. Но во вторую волну коронавируса эта часть процесса образования стала более-менее отлаженной. И, оказывается, несет в себе некоторые плюсы. Так что остается пока извлекать все полезности, но надеяться, что все происходящее – все-таки временно, а не навсегда.

Polit.ru

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