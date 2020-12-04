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Дистанционное обучение для московских школьников продлили до конца года
По инф. polit.ru   
04 Декабря 2020 г.
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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим дистанционного обучения для школьников 6–11 классов до конца второй четверти учебного года, до 30 декабря. Об этом говорится в указе мэра столицы.

Дистанционное обучение для московских школьников продлили до конца года

В Москве учеников 6–11 классов всех школ с 19 октября перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Собянин уже продлевал действие меры — 28 октября и 5 ноября.

Мэр Москвы отмечал, что мера помогает снизить количество заражений — за первые три недели дистанционного обучения доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое.

В Москве за последние сутки еще 5 191 человек заболел коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в городе выявлено 617,4 тыс. заражений.

«Дистанционка» при развитии современных технологий в какой-то степени, наверное, должна присутствовать в образовательном процессе. А сейчас, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, это будет, видимо, пока еще нередко практиковаться. Но во вторую волну коронавируса эта часть процесса образования стала более-менее отлаженной. И, оказывается, несет в себе некоторые плюсы. Так что  остается пока извлекать все полезности, но надеяться, что все происходящее – все-таки временно, а не навсегда.

Polit.ru

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