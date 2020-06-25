Дымчатым мышкам удалось выжить во время катастрофических пожаров в Австралии

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Присутствие дымчатых мышей зафиксировали автоматические камеры, установленные в разных уголках национального парка Косцюшко в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
Положение дымчатой мыши (Pseudomys fumeus) и до лесных пожаров было угрожающим. Она сохранилась лишь в небольшом количестве лесных участков на юго-востоке Австралии, и ее ареал неуклонно сокращался. В 2008 году ее численность в дикой природе оценивалась всего в 2500 особей, в 2016 году мышей оставалось не более сотни. Причинами бедственного положения мыши оказались исчезновение лесных ландшафтов, а также инвазивные хищники: дикие лисы, собаки и кошки.
Из-за лесных пожаров более 90 % оставшихся зон обитания мыши были уничтожены. Погибли и мыши, которых ученые содержали в неволе, чтобы создать резерв на случай исчезновения вида в природе. В феврале нынешнего года исследователи из Университета Чарльза Стерта в Канберре обнаружили, что девять живущих в университете дымчатых мышей погибли от «тяжелой болезни легких», вызванной дымом лесных пожаров, хотя мыши находились в пятидесяти километрах от ближайших мест, где горели леса. В легких были обнаружены мелкодисперсные аэрозольные частицы размером 2,5 мкм — мельчайшие частицы возникшего во время пожаров угля. После этого в неволе оставалось всего 38 дымчатых мышей, в природе же, как думали ученые, этот вид не сохранился.
Однако теперь сотрудники национального парка Косцюшко рассказали, что в течение последних пяти недель установленные в парке автоматические камеры неоднократно снимали дымчатых мышей. Также в трех районах, где произошли пожары, камерами был снят толстохвостый поссум (Cercartetus nanus).
«После столь тяжелого и сложного начала года это был очень счастливый момент, когда мы узнали, что местное животное, уже находящееся под угрозой исчезновения, выжило», — говорит министр окружающей среды Нового Южного Уэльса Мэтт Кин (Matt Kean). В течение ближайшего года зоологи нанесут на карту районы, где дымчатым мышам удалось выжить, а также определят места, куда будут выпущены выращенные в неволе мыши.
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