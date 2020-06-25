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Дымчатым мышкам удалось выжить во время катастрофических пожаров в Австралии
По инф. polit.ru   
25 Июня 2020 г.
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Хорошие новости пришли из Австралии. Удалось выяснить, что после серьезнейших лесных пожаров, бушевавших на зеленом континенте с конца 2019 года, выжили дымчатые мыши. Ученые опасались, что эти грызуны полностью исчезли в дикой природе.

Дымчатым мышкам удалось выжить во время катастрофических пожаров в Австралии

Присутствие дымчатых мышей зафиксировали автоматические камеры, установленные в разных уголках национального парка Косцюшко в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

  • Положение дымчатой мыши (Pseudomys fumeus) и до лесных пожаров было угрожающим. Она сохранилась лишь в небольшом количестве лесных участков на юго-востоке Австралии, и ее ареал неуклонно сокращался. В 2008 году ее численность в дикой природе оценивалась всего в 2500 особей, в 2016 году мышей оставалось не более сотни. Причинами бедственного положения мыши оказались исчезновение лесных ландшафтов, а также инвазивные хищники: дикие лисы, собаки и кошки.
  • Из-за лесных пожаров более 90 % оставшихся зон обитания мыши были уничтожены. Погибли и мыши, которых ученые содержали в неволе, чтобы создать резерв на случай исчезновения вида в природе. В феврале нынешнего года исследователи из Университета Чарльза Стерта в Канберре обнаружили, что девять живущих в университете дымчатых мышей погибли от «тяжелой болезни легких», вызванной дымом лесных пожаров, хотя мыши находились в пятидесяти километрах от ближайших мест, где горели леса. В легких были обнаружены мелкодисперсные аэрозольные частицы размером 2,5 мкм — мельчайшие частицы возникшего во время пожаров угля. После этого в неволе оставалось всего 38 дымчатых мышей, в природе же, как думали ученые, этот вид не сохранился.

Однако теперь сотрудники национального парка Косцюшко рассказали, что в течение последних пяти недель установленные в парке автоматические камеры неоднократно снимали дымчатых мышей. Также в трех районах, где произошли пожары, камерами был снят толстохвостый поссум (Cercartetus nanus).

«После столь тяжелого и сложного начала года это был очень счастливый момент, когда мы узнали, что местное животное, уже находящееся под угрозой исчезновения, выжило», — говорит министр окружающей среды Нового Южного Уэльса Мэтт Кин (Matt Kean). В течение ближайшего года зоологи нанесут на карту районы, где дымчатым мышам удалось выжить, а также определят места, куда будут выпущены выращенные в неволе мыши.

Огромное количество животных по всему мира из-за катастрофических изменений в окружающей среде находится под угрозой вымирания. И новость о том, что отдельно взятому виду удалось выжить там, где, казалось бы, не было шансов на спасение, очень-очень радуют. Но под большим вопросом сейчас находится существование еще более 500 видов сухопутных позвоночных. Среди них — суматранский носорог, лягушка — панамский арлекин, кларионский крапивник и африканская антилопа подсемейства бубалов. И это еще далеко не все... о других животных, находящихся под угрозой исчезновения, наши заголовки ниже:

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