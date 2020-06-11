С начала года в Крыму на берег выбросились почти 400 дельфинов

В Крыму с начала 2020 года на берег выбросились 416 дельфинов. Это абсолютный рекорд, потому что за весь 2019 год на суше обнаружили 468 этих морских млекопитающих. Об этом рассказали активисты общественной некоммерческой организации «Безмятежное море».
— В общей же сложности, с начала работы нашей системы мониторинга, учтено уже более 1600 выбросов, — уточнили экологи. — Выраженные всплески смертности стабильно приходятся на месяцы активного промышленного рыболовства, а большинство свежих останков китообразных демонстрируют характерные для прилова повреждения и патологические изменения.
По просьбе экологов Росрыболовство сообщило о количестве известных случаев приловов дельфинов с начала 2020 года. Ведь по Правилам рыболовства в Азово-Черноморском бассейне в случае попадания в сети дельфинов пользователи траулеров обязаны привести орудия лова в нерабочее состояние на сутки, покинуть район лова, отразить этот факт в судовом и промысловом журналах и передать эти данные в территориальные органы Росрыболовства.
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— Однако из полученного нами ответа следует, что в этом году ведомство было проинформировано о прилове дельфина всего один раз, — недоумевают экологи. — Мы также направили вопросы о возможности введения бортовых систем видеонаблюдения на промысловых судах. Такие системы могут помочь в освещении деятельности флота, как было сделано, например, в Новой Зеландии, где по вине жаберных сетей уничтожаются редкие виды дельфинов.
Но такой мониторинг окажется эффективным только в том случае, если систему видеозаписи нельзя будут отключить вручную, а собранные данные гарантированно попадут в надзорные органы.
Напомним, специалисты организации «Безмятежное море» получили президентский грант 4,2 миллиона рублей на приобретение специального реанимобиля для морских млекопитающих и оборудования к нему. В частности, уже закуплены УЗИ-аппарат, биохимический анализатор и микроскоп.
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