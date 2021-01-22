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Детсад заплатит 110 тысяч рублей за разбитую губу ребенка
По инф. Российской газеты   
22 Января 2021 г.
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Администрация муниципального детского сада в городе Волжский выплатит 110 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за травмирование годовалого мальчика.

В Волжском детсад заплатит 110 тысяч рублей за разбитую губу ребенка

Соответствующее решение утвердил Волгоградский областной суд.

Несчастный случай произошел 11 июля 2019 года, когда ребенок находился в детском саду под наблюдением воспитателя. Во время чтения сказки малыш встал и направился в игровую зону, где наступил на игрушечную машинку, потерял равновесие и упал. В итоге ребенок ударился лицом о край полки, получил травму губы и языка.

Городской суд постановил взыскать с дошкольного образовательного учреждения компенсацию морального вреда: в пользу пострадавшего мальчика — 70 тысяч рублей, а в пользу родителей — 40 тысяч рублей.

Администрации города Волжского обжаловала решение, указав, что сумма компенсации несоизмерима с объемом наступивших последствий, но высшая судебная инстанция оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

Не всегда можно уследить за детьми в садике, поэтому профессия воспитателя очень ответственная. За воспитанниками нужен глаз да глаз, ведь всякое может случиться, а отвечать за это дошкольному учреждению. Вот только наказание должно быть соизмеримо преступлению. А штраф такого размера за травму губы и языка выглядит довольно великим, хотя, опять же, мы с вами не знаем характер этой травмы...

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