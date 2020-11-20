«Тушили спички об руки»: сибирячка рассказала об издевательствах над детишками в садике

Жительница Новосибирска обвинила воспитателя частного детского центра в издевательствах над детьми. Она утверждает, что 60-летняя воспитательница тушила спички об руки детей.

Женщина обратилась в полицию, но педагог, которую она обвиняет, говорит, что ее оболгали, а руководитель центра готовит иск о клевете. В полиции с середины сентября не могут закончить проверку.

Женщина рассказала НГС, что двое ее пятилетних сыновей ходят в обычный детсад, но она захотела подтянуть им английский язык и отдала в частный детский центр. Сначала детям там нравилось, но затем они стали говорить, что больше не хотят туда ходить. В какой-то момент женщина заметила на руках сына след от ожога и ребенок пожаловался на боль.

Дети долго молчали, но потом рассказали, что боятся одну из воспитательниц. «Ребенок стал рассказывать, что за плохое поведение воспитательница поджигала спички и тушила их об руки, по голове била, по спине. Могла так наказать за то, что они спать не хотели, что кушать не хотели. Спрашиваю, почему раньше мне не рассказывали, — она им угрожала, что сожжет их», — рассказала горожанка.

15 сентября она связалась с воспитательницей, но в тот же день, как рассказали маме двойняшки, стала обвинять и детей, и саму мать в клевете. По словам работницы детсада, дети якобы могли просто поцарапаться. Между тем в травмпункте зафиксировали ожог второй степени на тыльной стороне ладони. Мать сразу написала заявление в полицию и ПДН. Психоневролог-психотерапевт на следующий день зафиксировал, что мальчик обнаруживает сохранный для своего возраста интеллект и отсутствие склонности к патологическому фантазированию.

Между тем 60-летняя воспитательница называет обвинения «чушью». «У нее что, фобия такая, гнобить людей и поднимать им давление?» — заявила она.

Руководитель центра детского развития считает произошедшее местью за отчисление и клеветой. По ее словам, у детей часто возникала аллергия. Женщина считает, что мать решила оклеветать центр за отчисление детей после того, как она, опросив детей и родителей, сделала вывод, что дети обманывают. «Вот ей очень обидно, что их отчислили. Ей стало обидно, и только поэтому она в ПДН написала», — заявляет руководитель центра.

В полиции подтвердили факт обращения матери, но процессуальное решение о возбуждении дела или отказе в возбуждении дела пока так и не принято, хотя с момента инцидента прошло уже два месяца.

Воспитатель как никто другой должен понимать, что ребенок - это маленькая личность, и унижать и обижать его нельзя. Главное, чего ждут родители и мы, бабушки и дедушки, от воспитателей - это что они будут справляться с воспитанием детей и что выходить из конфликтных ситуаций будут подобающе, а иначе, зачем же была сделана остановка именно в этой профессии? А вот еще о вопиющих ситуациях в детсадах:

По инф. rosbalt.ru

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