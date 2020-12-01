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Детки из «Детского Евровидения – 2020»: кто они и откуда?

По инф. polit.ru   
01 Декабря 2020 г.
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Международный песенный конкурс «Детское Евровидение – 2020», финал которого состоялся 29 ноября в формате телемоста из-за пандемии коронавирусной инфекции, выиграла певица из Франции Валентина с песней J'imagine («Я представляю себе»).

«Детское Евровидение – 2020» выиграла исполнительница из Франции

Второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова, она исполнила песню Forever («Навсегда»). Третье место досталось испанской певице Солеа с композицией Palante («Двигайся»).

Российская участница София Феськова, которую к конкурсу готовила Академия Игоря Крутого, заняла 10-е место. 11-летняя петербурженка исполнила песню «Мой новый день».

В этом году в конкурсе участвовали представители 12 стран. Онлайн-смотр проводила Польша. Участники исполняли песни в студии, находясь в своих странах. Проголосовать за понравившегося исполнителя можно было на специальном интернет-сайте. По словам организаторов, голоса поступили из 140 государств.

  • «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие дети в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. В 2017 году в конкурсе победила 14-летняя россиянка Полина Богусевич с песней «Крылья».

Polit.ru

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