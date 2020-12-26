ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Депутату из оппозиции дали два года условно за призыв не голосовать по поправкам в Конституцию

По инф. polit.ru   
26 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Москве муниципального депутата Юлию Галямину судили за призыв в интернете выйти на акцию против поправок к Конституции. Ей дали два года условно.

В Москве муниципального депутата Юлию Галямину приговорили к условному сроку по «дадинской» статье

Юлия Галямина попала под преследование из-за того, что в интернете агитировала людей выйти 15 июля на акцию против поправок к Конституции. На несогласованный митинг на Пушкинской площади пришли не менее 150 человек, полиция задержала более 130 человек. В отношении депутата возбудили дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК РФ).

Эту статью называют «дадинской» по фамилии активиста Ильдара Дадина, который был первым осужденным по статье 212.1 УК РФ. В 2015 году его приговорили к 2,5 годам колонии, но позже приговор был отменен. Тогда же Конституционный суд признал применение статьи противоречащим Конституции: нарушение не может рассматриваться как уголовное преступление, если не привело к негативным последствиям.

Тверской районный суд Москвы не признал Галямину виновной в неоднократных нарушениях на митингах. Отягчающих обстоятельств судья не установил. К смягчающим отнес факты, что она депутат и ранее не судима.

Показания в пользу и в защиту Юлии Галяминой суд назвал «субъективными». По мнению суда, они противоречат «объективным обстоятельствам дела».

  • Депутат слушала приговор сидя, ей разрешили сесть, так как у нее закружилась голова и поднялось давление. Через несколько минут судья сделал ей замечание за то, что она смотрела в телефон и попросил снова встать.

Поддержать муниципального депутата пришли политики Илья Яшин и Дмитрий Гудков, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, и сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, вернувшийся со службы в армии на Новой Земле.

Прокуратура просила назначить Юлии Галяминой три года колонии общего режима.

Из-за судимости по статье, которая запрещает участие в выборах, оппозиционный политик не сможет баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Напомним, что поправки в Конституцию поддержали далеко не все. Например, против выступила партия  КПРФ, против поправок были и демократы начала 90-х. До сих пор бытует мнение о наличии лишь основной значимой поправки – касающейся президентства Владимира Путина, а остальные – ширма. Что в итоге будет происходить, более точно поймем, наверное, по прошествии времени. Вот только нельзя было властям не обращать внимание на то, что многие в стране не согласны с итогами голосования, и с мнением этих людей тоже надо бы считаться...

А вот что предлагаем почитать по теме:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 