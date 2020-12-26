Депутату из оппозиции дали два года условно за призыв не голосовать по поправкам в Конституцию

В Москве муниципального депутата Юлию Галямину судили за призыв в интернете выйти на акцию против поправок к Конституции. Ей дали два года условно.

Юлия Галямина попала под преследование из-за того, что в интернете агитировала людей выйти 15 июля на акцию против поправок к Конституции. На несогласованный митинг на Пушкинской площади пришли не менее 150 человек, полиция задержала более 130 человек. В отношении депутата возбудили дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК РФ).

Эту статью называют «дадинской» по фамилии активиста Ильдара Дадина, который был первым осужденным по статье 212.1 УК РФ. В 2015 году его приговорили к 2,5 годам колонии, но позже приговор был отменен. Тогда же Конституционный суд признал применение статьи противоречащим Конституции: нарушение не может рассматриваться как уголовное преступление, если не привело к негативным последствиям.

Тверской районный суд Москвы не признал Галямину виновной в неоднократных нарушениях на митингах. Отягчающих обстоятельств судья не установил. К смягчающим отнес факты, что она депутат и ранее не судима.

Показания в пользу и в защиту Юлии Галяминой суд назвал «субъективными». По мнению суда, они противоречат «объективным обстоятельствам дела».

Депутат слушала приговор сидя, ей разрешили сесть, так как у нее закружилась голова и поднялось давление. Через несколько минут судья сделал ей замечание за то, что она смотрела в телефон и попросил снова встать.

Поддержать муниципального депутата пришли политики Илья Яшин и Дмитрий Гудков, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, и сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, вернувшийся со службы в армии на Новой Земле.

Прокуратура просила назначить Юлии Галяминой три года колонии общего режима.

Из-за судимости по статье, которая запрещает участие в выборах, оппозиционный политик не сможет баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Напомним, что поправки в Конституцию поддержали далеко не все. Например, против выступила партия КПРФ, против поправок были и демократы начала 90-х. До сих пор бытует мнение о наличии лишь основной значимой поправки – касающейся президентства Владимира Путина, а остальные – ширма. Что в итоге будет происходить, более точно поймем, наверное, по прошествии времени. Вот только нельзя было властям не обращать внимание на то, что многие в стране не согласны с итогами голосования, и с мнением этих людей тоже надо бы считаться...

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Polit.ru

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