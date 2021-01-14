Депутат Госдумы: деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам – точно есть

Депутат Олег Шеин — о том, сможет ли правительство найти отговорку, чтобы не индексировать пенсии россиянам.

К 1 февраля правительство будет вынуждено представить свои идеи на этот счет. О том, насколько реальны ожидания россиян, обсуждаем с депутатом Госдумы, вице-президентом Конфедерации труда России (КТР) Олегом Шеиным.

– С 2016-го индексацию пенсий работающим пенсионерам заморозили. И вот наконец в ноябре вы отметили, что дело, кажется, сдвинулось в мертвой точки. Сейчас президент дал поручение кабмину разработать конкретные предложения. Но правительство, кажется, по-прежнему против...

– Я более оптимистично смотрю на ситуацию. Путин поставил предельно сжатые сроки – 1 февраля. То есть, это не некое рамочное поручение типа посмотреть, что можно сделать, а совершенно четкий протокол, по которому проведена дата: к 1 февраля правительство должно предложить конкретные идеи. Почти уверен, что весной решение об индексации пенсий работающих пенсионеров будет принято. Вся архитектура дискуссий, которую мы наблюдаем в последние несколько месяцев, очень четко об этом свидетельствует. В октябре дискуссию запустил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в октябре в ходе встречи с президентом. Владимир Путин идею отвергать не стал. Не прозвучало, как это бывает: «давайте подождем, когда бюджет станет более гармоничным», или «надо все тщательно продумать»… Нет. Тогда от Путина прозвучало другое выражение – что правительству необходимо проработать этот вопрос.

– А есть разница?

– «Проработать» на аппаратном языке означает, что правительство должно было еще тогда, осенью, внести президенту конкретные предложения. Сделано этого не было. Чуть позже, 29 декабря, глава ФНПР Михаил Шмаков встречался с президентом и еще раз затронул эту тему. И получил от Владимира Путина куда более недвусмысленный ответ. И вот сейчас мы уже видим поручение президента кабмину. Так что, думаю, в начале февраля правительство все-таки представит конкретные идеи.

– Еще в октябре глава Минфина Антон Силуанов заявил: ведомство идею не поддерживает. По его словам, дело тут даже не в деньгах, а в «в некоей справедливости» (в том смысле, что пенсия – это компенсация утраченного заработка, а раз человек работает, то зачем ему увеличивать компенсацию). Едва ли министр изменил свою точку зрения за пару месяцев.

– Я с трудом представляю ситуацию, чтобы на фоне всей предшествующей дискуссии правительство вдруг сказало бы президенту: знаете, у нас ничего не получается. А он бы ответил: ну не получается, и не получается… Мне кажется очень сомнительным, что сценарий может пойти по такой модели. Тем более, в выборный год. «Единой России» хвалиться-то особенно нечем.

– Вас не смущает, что правительство уже дало себе возможность отступления, заявив, что все будет зависеть от бюджета? С 2016-го, когда заморозили эту индексацию, бюджет был профицитным, но ее все равно не вернули. А сейчас действительно есть проблемы.

– Что касается наполняемости бюджета... Во-первых, мы видим, что котировки нефти на мировой бирже уже очень позитивно отреагировали на официальное утверждение выборов в США. Цена нефти в первые дни января (при том, что старт года – это выходные дни, отсутствие особых событий) ушла на отметку 55 $ за баррель. А у нас в бюджете заложено 43$. И даже при 43 $ у нас в бюджете по прошлому году было 4 трлн неосвоенных рублей. То есть, бюджет был 24 трлн, а освоили только 20. Поэтому все эти рассказы про нищету и бедность – конечно, можно высказывать их где-то на публику, но не в рамках серьезных рабочих каких-то совещаний.

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По инф. sobesednik.ru

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