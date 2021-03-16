Денег нет даже у работающих: депутат о бедности в России

По мнению депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева, бедность в стране в два раза превышает официальные данные и находится на отметке в 40%.

Коломейцев рассказал: «Бедность у нас достигла крайних размеров. По официальной статистике, она порядка 20%. А если посчитать... есть такая методика лишений, я думаю, она более правильна, и тогда будет где-то 40%».

Методика лишения основана на том, что при подсчете уровня бедности учитывается анализ степени удовлетворения потребностей, а сам перечень лишений определяется экспертами или самими респондентами. Например, в перечне могут быть вопросы о том, есть ли у опрашиваемого возможность покупать себе мясо два раза в неделю, может ли он позволить себе отдых за границей или сделать ремонт.

Депутат считает, что в России «перевернутая» система определения бедности. По его словам, это означает, что в стране даже работающие могут быть бедными.

Так, по методике Всемирного банка, в России для причисления к среднему классу достаточно получать порядка 17 тысяч рублей.

Исходя из данной методики, президент страны Владимир Путин отмечал, что уровень бедности в 2020 году находился на отметке в 13,5%, а через десять лет удастся снизить этот показатель до 6,5%.

Напомним, что год назад президент утверждал: 70% россиян уже можно отнести к среднему классу. Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил о новом повышении пенсионного возраста, готовящемся в стране, за что был раскритикован пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Уже не то что жить, а даже выживать становится все труднее. Каждые полгода преподносит свои возросшие цены «любимое» ЖКХ, стоимость товаров и услуг как будто находятся в гонке «кто больше». Работу многим людям сейчас не найти, причем тяжело в этом плане даже молодым, а что говорить если 50+? Бесплатная медицина такая неповоротливая и негибкая, как будто намеренно поворачивает граждан в сторону платной. Налоги все новые вводятся, штрафы. Не успеваешь платить по счетам, да и хватит ли на все среднего по стране кошелька? Так где же у нас «хорошо», если выйти за рамки чиновничьего документа и шагнуть в реальную жизнь? Куда нужно пройти, чтобы встретиться все-таки с декларируемым «замечательным» наяву?

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По инф. sobesednik.ru

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