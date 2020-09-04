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Марии Хачатурян смягчили условия домашнего ареста
По инф. polit.ru   
04 Сентября 2020 г.
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Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста Марии Хачатурян, младшей сестре, обвиняемой в убийстве отца.

Марии Хачатурян смягчили условия домашнего ареста

Об этом «МБХ медиа» рассказал адвокат Ярослав Пакулин.

Бутырский суд запрещал Марии общаться со всеми, кроме сотрудников суда, адвоката, законного представителя. Мосгорсуд смягчил условия. Теперь запрет распространяется только на участников уголовного процесса — потерпевших, свидетелей.

«Мария не имела права на медицинскую помощь, не имела права общаться с людьми в транспорте, ни с кем абсолютно. Мы этот запрет сочли незаконным и обжаловали», — рассказал адвокат.

  • Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в июле 2018 года и позже арестовали за убийство своего 57-летнего отца. Они рассказали, что отец годами издевался над ними и применял насилие, в том числе сексуальное. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет.
  • Сестрам грозит от 8 до 20 лет тюрьмы по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следствие требует привлечь к ответственности за убийство, совершенное группой лиц, только старших сестер — Крестину и Ангелину. Марию Хачатурян экспертиза признала невменяемой.

Следственный комитет объявил о завершении расследования против сестер в декабре 2019 года и официально признал смягчающим обстоятельством то, что девушки подвергались «физическим и психическим страданиям» из-за действий отца.

31 января 2019 года Генеральная прокуратура РФ потребовала, чтобы Следственный комитет России переквалифицировал обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования».

В мае 2020 года СК отказался переквалифицировать дело с убийства по предварительному сговору на необходимую оборону.

30 июня Следственный комитет России завершил дополнительное расследование дела сестер Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян об убийстве их отца. Статья осталась прежней — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Polit.ru

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