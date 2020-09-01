Присяжных по делу сестер Хачатурян с первого раза отобрать не вышло

Многие люди на пенсии имеют внуков, которые являются студентами, а иногда и детей-студентов. И, конечно, хорошим родителям, а также бабушкам и дедушкам не безразлично, как же протекает студенческая жизнь молодого поколения. А жизнь эта кипит разнообразием, но самое главное дело здесь – учиться, учиться и еще раз учиться. И выполнять все необходимые студенческие работы. Может быть самостоятельно, а может, рассчитывая на помощь студентам в написании работ. Тут уж каждый сам решает, что для него актуальнее. А какие есть виды студенческих работ, все ли помнят?