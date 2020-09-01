Присяжных по делу сестер Хачатурян с первого раза отобрать не вышло

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Отбор присяжных для вынесения вердикта по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, не состоялся.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Липцера, Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать коллегию присяжных, так как родственники убитого болеют коронавирусом и не могли приехать в суд.
Мосгорсуд предпримет новую попытку отобрать присяжных на заседании 5 октября.
Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в июле 2018 года и позже арестовали за убийство своего 57-летнего отца. Они рассказали, что отец годами издевался над ними и применял насилие, в том числе сексуальное. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет.
Сестрам грозит от 8 до 20 лет тюрьмы по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следствие требует привлечь к ответственности за убийство, совершенное группой лиц, только старших сестер — Крестину и Ангелину. Марию Хачатурян экспертиза признала невменяемой.
Русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на украинский язык преподавания как основной. Школы, в которых учатся дети, говорящие на языках стран Евросоюза, будут заниматься на родных языках еще три года.
Назван размер гонорара адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП. Сумма назвала адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина в эфире телеканала НТВ.
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