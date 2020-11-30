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Дания: история с убитыми норками все больше напоминает триллер

По инф. Российской газеты   
30 Ноября 2020 г.
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Власти Дании рассматривает возможность эксгумации и кремации останков отбракованных норок после появления на поверхности земли гниющих туш из наспех выкопанного могильника.

В Дании проведут эксгумацию убитых из-за пандемии норок

По подозрению в переносе коронавируса предполагалось уничтожить порядка 15-17 миллионов зверьков.

После того, как в животных была найдена мутировавшая версия СOVID-19, премьер-министр Метте Фредериксен в начале ноября объявила о планах массового уничтожения норок.

В ходе последующих судебных разбирательств установили, что решение исполнительной власти не имело под собой правового основания. Это привело к отставке министра сельского хозяйства.

Позже новый руководитель ведомства Расмус Прен высказался в поддержку идеи эксгумации норок и ее сжигания. Чиновник уточнил, что такой шаг потребует одобрения со стороны агентства по охране окружающей среды страны.

«Желание избавиться от норки и сжечь ее у меня появилось с первого дня, как я об этом услышал», — заявил министр в эфире телеканала TV2.

Распоряжение об отбраковывании последовало после того, как на одной из ферм в норке нашли мутировавший коронавирус. Эксперты высказывали опасение, что это может сделать вакцины против заболевания менее эффективными.

  • По некоторым данным, было уничтожено более 10 миллионов норок. Фермеры понести миллиардные убытки. Дания является крупнейшим в мире экспортером меха норки.

На прошлой неделе правительство пришло к выводу, что потенциальная угроза «с большой долей вероятности будет устранена» при отсутствии каких-либо новых случаев заболевания животных».

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