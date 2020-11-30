Дания: история с убитыми норками все больше напоминает триллер

Власти Дании рассматривает возможность эксгумации и кремации останков отбракованных норок после появления на поверхности земли гниющих туш из наспех выкопанного могильника.

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По подозрению в переносе коронавируса предполагалось уничтожить порядка 15-17 миллионов зверьков.

После того, как в животных была найдена мутировавшая версия СOVID-19, премьер-министр Метте Фредериксен в начале ноября объявила о планах массового уничтожения норок.

В ходе последующих судебных разбирательств установили, что решение исполнительной власти не имело под собой правового основания. Это привело к отставке министра сельского хозяйства.

Позже новый руководитель ведомства Расмус Прен высказался в поддержку идеи эксгумации норок и ее сжигания. Чиновник уточнил, что такой шаг потребует одобрения со стороны агентства по охране окружающей среды страны.

«Желание избавиться от норки и сжечь ее у меня появилось с первого дня, как я об этом услышал», — заявил министр в эфире телеканала TV2.

Распоряжение об отбраковывании последовало после того, как на одной из ферм в норке нашли мутировавший коронавирус. Эксперты высказывали опасение, что это может сделать вакцины против заболевания менее эффективными.

По некоторым данным, было уничтожено более 10 миллионов норок. Фермеры понести миллиардные убытки. Дания является крупнейшим в мире экспортером меха норки.

На прошлой неделе правительство пришло к выводу, что потенциальная угроза «с большой долей вероятности будет устранена» при отсутствии каких-либо новых случаев заболевания животных».

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