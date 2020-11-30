Власти Дании рассматривает возможность эксгумации и кремации останков отбракованных норок после появления на поверхности земли гниющих туш из наспех выкопанного могильника.
По подозрению в переносе коронавируса предполагалось уничтожить порядка 15-17 миллионов зверьков.
После того, как в животных была найдена мутировавшая версия СOVID-19, премьер-министр Метте Фредериксен в начале ноября объявила о планах массового уничтожения норок.
В ходе последующих судебных разбирательств установили, что решение исполнительной власти не имело под собой правового основания. Это привело к отставке министра сельского хозяйства.
Позже новый руководитель ведомства Расмус Прен высказался в поддержку идеи эксгумации норок и ее сжигания. Чиновник уточнил, что такой шаг потребует одобрения со стороны агентства по охране окружающей среды страны.
«Желание избавиться от норки и сжечь ее у меня появилось с первого дня, как я об этом услышал», — заявил министр в эфире телеканала TV2.
Распоряжение об отбраковывании последовало после того, как на одной из ферм в норке нашли мутировавший коронавирус. Эксперты высказывали опасение, что это может сделать вакцины против заболевания менее эффективными.
- По некоторым данным, было уничтожено более 10 миллионов норок. Фермеры понести миллиардные убытки. Дания является крупнейшим в мире экспортером меха норки.
На прошлой неделе правительство пришло к выводу, что потенциальная угроза «с большой долей вероятности будет устранена» при отсутствии каких-либо новых случаев заболевания животных».
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Дания: история с убитыми норками все больше напоминает триллер
Власти Дании рассматривает возможность эксгумации и кремации останков отбракованных норок после появления на поверхности земли гниющих туш из наспех выкопанного могильника.
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