В Европе истребили миллионы норок, потому что ... «погорячились»

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
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Правительство Дании признало, что требование убить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса, не имело под собой юридических оснований. При этом власти по-прежнему считают этот шаг необходимым.
«Мы ошиблись. Нет никаких юридических оснований требовать от заводчиков норок забить животных», — сказал министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен. Он добавил, что все-таки просит фермеров сотрудничать с правительством. «Потому что мы должны делать все, что в наших силах, на благо здоровья общественности», — отметил Йенсен.
Извинения также принесла премьер-министр страны Метте Фредериксен.
По законам Дании, власти могли требовать убийства животных только на фермах, где были случаи заражения, а также в хозяйствах в радиусе 8 км. Правительство в ускоренном режиме рассмотрит законопроект, разрешающий забой здоровых норок. Чтобы он прошел, его должны поддержать две трети парламентариев.
У законопроекта мало шансов набрать достаточное количество голосов, поскольку правоцентристский альянс объявил, что не будет его поддерживать.
5 ноября стало известно, что в Дании решили уничтожить всех норок — порядка 17 млн — на зверофермах после того, как у них обнаружили новую мутацию коронавируса. Она распространяется на людей и ставит под угрозу эффективность использования вакцин, ослабляя способность организма образовывать антитела. Коронавирус был выявлен на 1139 норковых фермах в Дании. Новым штаммом коронавируса заразились более 200 человек.
Аналогичные случаи были зарегистрированы в Нидерландах и Испании. В этих странах было уничтожено несколько миллионов куньих, так как они быстро передают вирус друг другу. В октябре в США от коронавируса умерли около 8 тыс. норок.
В Петербурге активно развивается эко-проект «Свалка» — бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей. Теперь у жителей Северной столицы есть возможность избавиться от старой одежды, техники, мебели и посуды экологичным способом.
Правительство Дании признало, что требование убить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса, не имело под собой юридических оснований. При этом власти по-прежнему считают этот шаг необходимым.
Александр Лукашенко потребовал создать профсоюзы на каждом частном предприятии Белоруссии. Они должны быть сформированы до конца текущего года. По словам Лукашенко, отказавшаяся от профсоюза организация будет закрыта.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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