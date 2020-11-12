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В Европе истребили миллионы норок, потому что ... «погорячились»
По инф. polit.ru   
12 Ноября 2020 г.
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Правительство Дании признало, что требование убить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса, не имело под собой юридических оснований. При этом власти по-прежнему считают этот шаг необходимым.

Власти Дании признали, что не имели права требовать от фермеров убить всех норок из-за COVID-19

«Мы ошиблись. Нет никаких юридических оснований требовать от заводчиков норок забить животных», — сказал министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен. Он добавил, что все-таки просит фермеров сотрудничать с правительством. «Потому что мы должны делать все, что в наших силах, на благо здоровья общественности», — отметил Йенсен.

Извинения также принесла премьер-министр страны Метте Фредериксен.

  • По законам Дании, власти могли требовать убийства животных только на фермах, где были случаи заражения, а также в хозяйствах в радиусе 8 км. Правительство в ускоренном режиме рассмотрит законопроект, разрешающий забой здоровых норок. Чтобы он прошел, его должны поддержать две трети парламентариев.

У законопроекта мало шансов набрать достаточное количество голосов, поскольку правоцентристский альянс объявил, что не будет его поддерживать.

5 ноября стало известно, что в Дании решили уничтожить всех норок — порядка 17 млн — на зверофермах после того, как у них обнаружили новую мутацию коронавируса. Она распространяется на людей и ставит под угрозу эффективность использования вакцин, ослабляя способность организма образовывать антитела. Коронавирус был выявлен на 1139 норковых фермах в Дании. Новым штаммом коронавируса заразились более 200 человек.

Аналогичные случаи были зарегистрированы в Нидерландах и Испании. В этих странах было уничтожено несколько миллионов куньих, так как они быстро передают вирус друг другу. В октябре в США от коронавируса умерли около 8 тыс. норок.

Polit.ru

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