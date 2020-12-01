«Хватит Путина продлять!»: барнаульцы вышли на улицы с плакатами

В регионах России прошли акции против развала медицины. Указывая на проблемы в отечественном здравоохранении во время пандемии коронавируса, участники также критиковали федеральную власть за другие «антинародные» инициативы.

Акции протеста прошли 29 ноября. Так, в Барнауле на митинге и шествии требовали отменить повышение пенсионного возраста.

Люди также заявили, что они недовольны поправками в Конституцию, по которым Владимир Путин, 20 лет стоящий у руля страны, получил возможность «обнулить» президентские сроки и остаться у власти до 2036 года, пишет «Tayga.Инфо».

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На плакатах было написано: «Хватит Путина продлять! Ему время отдыхать!» Активисты также потребовали отправить в отставку правительство России.

Еще одним лозунгом было «Последствия коронавируса — это следствие капитализма». Жители высказались за отмену дистанционного образования.

Акция была организована партией КПРФ, на нее вышли более 100 человек. Отмечается, что полицейские «задержали автобус, в котором комсомольцы ездили по городу, но были вынуждены пропустить из-за отсутствия нарушений».

Гражданское общество в России крепнет, и люди больше не бояться заявлять о своих правах и отстаивать свои интересы. Пример с горой Куштау, полигоном на Шиесе, сквером и храмом в Екатеринбурге, строительством китайского завода по розливу вод на Байкале доказывает, что своего добиться можно, главное - не сдаваться! Но кроме этих явных побед в стране огромное количество других куда более серьезных, вопросов, которые не покладая рук пытаются решить активисты. Об этом и говорили участники прошедших акций протеста.



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