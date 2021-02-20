Чудесное спасение: на Сахалине нашли пропавшего во время снежной бури водителя

39-летний житель Сахалинской области Сергей Парфенов 16 февраля отправился чистить от снежных заносов дорогу и пропал. Нашли мужчину вечером 18-го - живым, здоровым, но очень голодным.

На вторник и среду синоптики объявили в Сахалинской области штормовое предупреждение. Впрочем, в пять часов утра, когда работник компании "Петросах", водитель грейдера Сергей Парфенов отправился расчищать перевал между селом Первомайск и нефтяным месторождением "Окружное" в Смирныховском районе, циклон в силу еще не вступил

Но погода быстро испортилась: пошел сильный снег, началась пурга. Как рассказывал Сергей Парфенов после спасения, вернуться у него не получилось - накануне на дорогу сошло несколько лавин. Именно поэтому, когда он перестал выходить на связь, появилась версия, что его накрыло одной из них.

По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко была организована спасательная операция. К поискам подключились сотрудники компании, районной администрации, полиции, неравнодушные жители. Из Южно-Сахалинска прибыли семь спасателей отряда МЧС России имени Полякова.

Местность обследовали с беспилотника, но вокруг была только белая пустота. Как только позволила погода, на поиски тут же отправился вертолет. Результатов вновь не было, но шанс, что пропавший еще жив, оставался, поэтому продолжали искать.

К вечеру четверга водитель спецтехники сам вышел по рации на связь и рассказал, где находится. Сделать это раньше он не мог - слишком большим, свыше 30 километров, было расстояние от него до искавших его людей.

По мере того, как спасатели пробивались через снежные переметы, сокращалось и расстояние. Когда до грейдера Сергея Парфенова оставалось меньше десяти километров, рация наконец поймала сигнал.

- Сегодня вечером мы получили, пожалуй, лучшее известие последних дней - наконец-то нашелся сахалинец, который пропал в непогоду два дня назад. Он смог самостоятельно выйти на связь, говорит, что жив и здоров, его не засыпало лавиной. Сейчас очень важно как можно скорее добраться до этого человека и убедиться, что у него нет переохлаждения, оказать ему всю необходимую медицинскую помощь, - поделился первыми подробностями Валерий Лимаренко.

Как рассказал глава Смирныховского района Егор Белобаба, водитель спецмашины принял единственно правильное решение - остановиться и ждать помощи:

- К попавшему в снежный плен мужчине со стороны месторождения "Окружное" направлена техника: бульдозер, грейдер и погрузчик. Примерное расстояние - около 10 километров. В составе группы есть медик, который осмотрит водителя грейдера и примет решение об оказании медицинской помощи.

Но медицинская помощь не понадобилось: давление 140 на 80, температура в норме, обморожений нет.

На вопросы, что чувствовал, когда понял, что застрял, смущенно отвечал: "Нормально все" - и оказался совсем не готов к тому, что за него переживает вся страна.

- Что рассказывать. Сначала солярка была, обогревался в кабине. Сегодня под утро она закончилась, разжег костер... С собой брал только термос с кофе, из еды - ничего, не рассчитывал, что так надолго, - сказал он, поблагодарив спасителей и всех остальных за то, что его искали и нашли.

Помогло Парфенову и то, что мороз был не слишком сильным, - температура держалась в районе минус пяти градусов.

Семья Сергея - супруга и четверо детей (двойняшки 14 лет и младшие, шести и восьми лет), - конечно, очень переживали за мужа и отца.

В компании Парфенову предложили провести следующий день дома, но отгулом он не воспользовался, и в пятницу отправился на работу - откапывать свою машину.

Как только позволят условия, на место направят следственно-оперативную группу. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства того, как работника отправили на очистку трассы и были ли соблюдены все требования безопасности.

В то же время, когда на Сахалине спасали Сергея Парфенова, в чукотском селе Нунлигран Провиденского городского округа произошла серьезная авария на теплотрассе. Из замерзающего села пришлось вывозить людей в соседние поселки Провидение, Энмелен и Янракыннот. По данным спасателей, вывезли 142 человека, из них 94 ребенка. Многие дети - воспитанники интерната.

К настоящему моменту обнаружено и устранено место утечки теплоносителя. Частично восстановлены две магистральные ветки - до интерната и по улицам Тундровая и Центральная, 12-квартирный жилой дом по улице Чукотская.

- Главное сейчас - восстановить систему жизнеобеспечения, а причины аварии выясним позже. В село везем ремонтную бригаду, необходимые для восстановительных работ материалы и оборудование, - рассказал губернатор ЧАО Роман Копин.

20 февраля в село будут дополнительно доставлены тепловые пушки, дизель-генераторы, сварочные аппараты и комплект радиаторов.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

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По инф. Парламентской газеты

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