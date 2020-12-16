«Хотите помочь нуждающимся — дайте денег, продуктовые талоны»

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Не уверен, что это принесет результаты. Административно регулировать цены в рыночной экономике – дело бесперспективное. Наиболее известный опыт был у Виктора Черномырдина. Когда в декабре 1993-го он стал премьером, одним из первых постановлений его правительства было как раз о регулировании цен.
Дело кончилось конфузом: товары, на которые устанавливались предельные цены (определялись нормы рентабельности), стали исчезать из торговли. Через пару недель постановление пришлось отменить. Потом было еще несколько попыток, но столь же безуспешных.
Что может государство? Во-первых, что-то сделать с тарифами, которые регулирует. В основном это услуги пассажирского транспорта, электроэнергия, газ, ЖКХ и т.д. Второе: ФАС могла бы более активно заниматься антимонопольным регулированием.
И третье – налоги. К примеру, цены на бензин. У нас парадоксальная ситуация: когда мировая цена нефти растет, цены на бензин растут. Когда же стоимость нефти в мире снижается, цены на бензин там тоже падают, а у нас – продолжают расти (в лучшем случае остаются на месте). В большой степени это связано с картельным сговором, но в неменьшей – с налогами: ведь 80% в цене на бензин – это налоги. А государство между тем регулярно их повышает.
Иногда вспоминают про такой способ удержания цен на низком уровне, как субсидирование из бюджета производства жизненно важных продуктов. Мне кажется, это порочный путь. Нигде в мире не применяется. Если вы действительно хотите помочь малоимущим, дайте им денег напрямую. Или введите продуктовые талоны (такие, кстати, активно используются в США). В России об этом давно говорят, но до практического применения дело так и не дошло, кроме пилотных проектов в паре регионов. Это, к слову, тоже своего рода субсидирование, но конкретных семей, а не производителя.
Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам.
У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство, которое проявилось и в реализации так называемых антикризисных мер во время пандемии, когда под тем же предлогом (как определить нуждающихся в помощи) реально не помогали никому – в смысле прямой раздачи денег, к чему я уже больше полугода призываю.
Ну есть же просто заявительный принцип. Кроме того, есть получатели жилищных субсидий – люди, которые уже доказали, что у них низкие доходы. Вот вам потенциальные получатели помощи. Многодетные семьи, рядовые пенсионеры... Опасность, что вы раздадите лишнее, тут гораздо меньше.
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