ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Хор Турецкого» представил песню в честь годовщины парада на Красной площади
По инф. portal-kultura.ru   
25 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

«Хор Турецкого» выпустил новую проникновенную песню специально ко Дню парада Победы. Она называется «Что ты знаешь о войне».

«Хор Турецкого» представил песню «Что ты знаешь о войне»

Песня была записана специально ко Дню парада в честь 75-летия Победы, сообщила пресс-служба коллектива.

«Хочется вспомнить строки из очень символичной песни. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Мы должны нести память о тех событиях и о великой Победе. Это история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки», – подчеркнул руководитель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий.

Видеоклип к четырехминутной композиции создан на основе архивных съемок времен войны и кадров пяти парадов: 1945, 1965, 1985, 1995 и 2020 годов. Ролик опубликован на YouTube-канале «Хора Турецкого».

По инф. portal-kultura.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 