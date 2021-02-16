Ходит-бродит по миру британский штамм ковида. А для кого он опаснее всего, знаете?

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Юрий Шатунов остался без песен, а теперь – и без клипов
2021-01-25-01-09-57
Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Ходит-бродит по миру британский штамм ковида. А для кого он опаснее всего, знаете?

По инф. rosbalt.ru   
16 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Британский штамм коронавируса особо опасен для детей и молодежи до 21 года, выяснили медики в Словакии. Напомним, первый случай заражения этим штаммом выявили в России после новогодних праздников.

Ходит-бродит по миру британский штамм ковида. А для он опаснее всего, знаете?

По словам главного педиатра страны Элены Прокоповой, наиболее уязвимы перед инфекцией дети пяти–шести лет, но выраженные симптомы часто встречаются и у 20-летних. Молодые пациенты сталкиваются с такими симптомами, как сыпь на теле, воспаление слизистой рта, опухание ступней и кистей рук, сообщает Словацкое радио.

Между тем французские биологи пришли к выводу, что южноафриканский вариант COVID-19 приводит к более тяжелой форме заболевания, чем британский.

По теме:

«Южноафриканская версия вируса оказалась более проблематичной — значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще», — пояснили ученые, говорится в статье на портале bioRxiv.

  • Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 