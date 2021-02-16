Ходит-бродит по миру британский штамм ковида. А для кого он опаснее всего, знаете?

Британский штамм коронавируса особо опасен для детей и молодежи до 21 года, выяснили медики в Словакии. Напомним, первый случай заражения этим штаммом выявили в России после новогодних праздников.

По словам главного педиатра страны Элены Прокоповой, наиболее уязвимы перед инфекцией дети пяти–шести лет, но выраженные симптомы часто встречаются и у 20-летних. Молодые пациенты сталкиваются с такими симптомами, как сыпь на теле, воспаление слизистой рта, опухание ступней и кистей рук, сообщает Словацкое радио.

Между тем французские биологи пришли к выводу, что южноафриканский вариант COVID-19 приводит к более тяжелой форме заболевания, чем британский.

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«Южноафриканская версия вируса оказалась более проблематичной — значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще», — пояснили ученые, говорится в статье на портале bioRxiv.

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По инф. rosbalt.ru

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