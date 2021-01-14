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Ученый описал плохой сценарий распространения в РФ «британского ковида»
По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2021 г.
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Распространение «британского» штамма коронавируса в России может привести к росту темпов заболеваемости в полтора раза и к повторению ситуации марта 2020 года. Таким мнением поделился заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

Ученый описал плохой сценарий распространения в РФ «британского ковида»

По его словам, сейчас в России эпидемию «до какой-то степени удается держать под контролем». Но если скорость инфицирования возрастает, то «в каком-то смысле у нас будет повторение ситуации марта», отметил ученый.

«Сейчас такое дежавю. Если вы помните, в марте все сидели и ждали, когда коронавирус окажется в России… Сейчас сидим и ждем, когда в России возникнет и распространится британский вариант», — уточнил он.

При этом Базыкин особо отметил, что обнаруженный в РФ вариант «британского» штамма представляет собой изолированный случай. Но, поскольку граница не полностью закрыта, проникновение штамма в Россию — «вопрос времени». По словам Базыкина, его очень беспокоит сценарий, по которому в Россию придет увеличение скорости распространения ковида.

Напомним, в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

По инф. rosbalt.ru

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