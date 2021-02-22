Чиновники отчитались об уничтожении двухсот кило европейского сыра

В Петербурге уничтожили очередную партию санкционной продукции. Сыр и масло без документов обнаружили во время рейда в одной из торговых точек в Приморском районе.

Из магазина изъяли почти 215 кг сыра и 8,5 кг масла.

«Производители сыра оказались расположены в Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Нидерландах, Великобритании, Дании, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Польше и Украине, масла — в Финляндии. В соответствии с действующим законодательством продукция была изъята и уничтожена путем сжигания», — отчитались в региональном управлении Рссельхознадзора.

В сентябре 2020 года, в День памяти жертв блокады Ленинграда, Россельхознадзор по Петербургу перехватил в Большом порту зарубежный сыр, масло и хамон. Сотрудники сожгли 46 тонн продукции.

Петербуржцы сочли это кощунством для города, пережившего блокаду. Они считают, что продукты надо раздавать людям, живущим за чертой бедности.

Продуктовые санкции Россия продлила до конца 2021 года. Петербургский депутат Борис Вишневский считает, что такие меры вредят в первую очередь самими россиянам.

Напомним, запрет на импорт в Россию некоторых видов продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран ЕС был введен в 2013 году как ответ на антироссийские санкции, введенные из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. В 2015 году действие эмбарго затронуло также Исландию, Лихтенштейн, Албанию и Черногорию. В 2015 году согласно указу президента РФ санкционную продукцию начали уничтожать на границе.

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По инф. rosbalt.ru

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