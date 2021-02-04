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Чемпионат мира по хоккею 2021 года проведут только в Латвии
По инф. polit.ru   
04 Февраля 2021 г.
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Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила столицу Латвии Ригу единственным городом, который примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года проведут только в Латвии

Организация аргументировала свое рядом технических причин и пандемией коронавируса. Чемпионат стартует 21 мая и закончится 6 июня 2021 года.

Изначально чемпионат этого года должен был пройти не только в Риге, но и в Минске. Основные спонсоры чемпионата Skoda и Nivea отказались финансировать мероприятие, если его проведут в Минске.

К этому решению обе компании пришли из солидарности к протестующим против белорусского президента Александра Лукашенко — протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа, а самого Лукашенко Евросоюз не признает легитимно выбранным президентом.

Polit.ru

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