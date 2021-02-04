|
Чемпионат мира по хоккею 2021 года проведут только в Латвии
|По инф. polit.ru
|04 Февраля 2021 г.
|
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила столицу Латвии Ригу единственным городом, который примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.
Организация аргументировала свое рядом технических причин и пандемией коронавируса. Чемпионат стартует 21 мая и закончится 6 июня 2021 года.
Изначально чемпионат этого года должен был пройти не только в Риге, но и в Минске. Основные спонсоры чемпионата Skoda и Nivea отказались финансировать мероприятие, если его проведут в Минске.
К этому решению обе компании пришли из солидарности к протестующим против белорусского президента Александра Лукашенко — протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа, а самого Лукашенко Евросоюз не признает легитимно выбранным президентом.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •