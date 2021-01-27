«Человек с оловянными глазами»: думцы соревнуются, как бы еще обозвать Алексея Навального

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В Госдуме, забросив прочие дела, соревнуются в том, как бы еще обозвать «никому не интересного блогера», недавно вернувшегося из Берлина. Каждое пленарное заседание Госдумы теперь начинается с обсуждения происходящего вокруг арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.
Депутаты зациклились на персоне оппозиционера неслучайно. В их восприятии Навальный — это олицетворение иностранного вмешательства в российские внутренние дела. Противодействие ему определит содержание уже стартовавшей избирательной кампании по выборам в Госдуму и станет основой для нового думского «патриотического» консенсуса.
На этот раз поводом для гневных отповедей депутатов стали несанкционированные акции в поддержку Навального, прошедшие во многих городах страны 23 января. Еще накануне в Госдуме пообещали «жесткий ответ». Он будет заключаться в виде новых поправок в уголовное законодательство в части усиления ответственности за организацию и проведение митингов, в том числе с участием детей, а также совершенствования «антифейкового» законодательства.
Видный единоросс Андрей Исаев призвал депутатов сделать по итогам митингов «стратегические и тактические выводы». Позже выяснилось, что речь идет об изменении молодежной политики и усилении присутствия власти в соцсетях.
«Необходимо наполнить реальным содержанием принятый нами в прошлом году по инициативе президента закон о воспитательной работе, и он не должен оставаться формальным, превратиться в написание бумажек, должна быть хорошая воспитательная работа в вузах», — сказал Исаев. Пока же идет эта работа, депутат предложил своим коллегам не терять время даром, а активизировать встречи с избирателями, чтобы «разъяснить им ситуацию».
Можно предположить, что на этих встречах граждан будут убеждать, что Навальный является несамостоятельным политиком, которого «коллективный Запад» использует, чтобы устроить в России «майдан», результатом которого станет очередной развал страны и ее возврат в «ужасные девяностые годы». «Против нас работает прямая агентура (Запада), которая не заинтересована ни в каком пути развития России, а в развале страны на двадцать независимых государств. И для этого они запускают своего „человека с оловянными глазами“ (Навального), чтобы, заняв престол, он развалил страну. Мы вместе противостоим тем, кто пытается разрушить нашу страну», — дал Исаев депутатам установку для предстоящего общения с избирателями.
В КПРФ же убеждены, что за Навальным скрывается не только ненавистный Запад, но и одна из «башен» Кремля. В связи с этим лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал проведения соответствующего расследования.
«Надо выяснить, каким образом „навальнятину“ готовили в лабораториях за кордоном и непосредственно у нас?», — задался вопросом Зюганов. Он заявил, что Навального уже давно начали «взращивать» в качестве политического лидера, а особенно заметно это стало на выборах столичного мэра в 2013 году, когда для его выдвижения в качестве кандидата подписи собирались усилиями «Единой России». «Всякий раз, в отличие от настоящих оппозиционеров, Навальный выходит сухим из воды», — возмутился Зюганов.
Его позиция особенно интересна с учетом известных фактов сотрудничества с Навальным на выборах части депутатов и активистов КПРФ в рамках так называемой стратегии «умного голосования». Пошли уже слухи о том, что Зюганов рискует не удержать контроль над партией, часть которой готова к политической радикализации. Но есть и прямо противоположная версия, из которой следует, что КПРФ зачистят от раскольников уже через пару месяцев, после чего ей удастся по итогам предстоящих думских выборов подтвердить статус «второй партии» страны, чего и добивается своей активностью Зюганов.
В ЛДПР же после недавних резко эмоциональных выпадов в адрес Навального со стороны Владимира Жириновского решили сбавить обороты и рассуждать более рационально. Там указали на провалы государства в сфере молодежной политики и призвали грамотно выстраивать работу с молодежью, в том числе в соцсетях.
«Вывод только один — интернет вы (власть) проиграли», — заявил либерал-демократ Василий Власов. А его коллега по партии Максим Зайцев указал на фактическое отсутствие в стране «карьерных лифтов» для молодежи и «нерадивых чиновников, постоянно подрывающих доверие к вертикали власти».
«В Ставропольском крае двенадцатилетний мальчик написал письмо президенту, чтобы рассказать о ситуации с его матерью. И что сделали чиновники, которые не хотели, чтобы письмо дошло? Выложили его в соцсети, а там и мальчика, и его маму подвергли насмешкам и всю историю перевели в шутку», — рассказал депутат.
Примечательно, что от постоянной и слишком резкой критики в адрес Навального предпочитают воздерживаться в «Справедливой России». Возможно, «эсерам» сейчас просто не до этого, поскольку они заняты предстоящим объединением с еще двумя партиями.
В Госдуме, забросив прочие дела, соревнуются в том, как бы еще обозвать «никому не интересного блогера», недавно вернувшегося из Берлина. Каждое пленарное заседание Госдумы теперь начинается с обсуждения происходящего вокруг арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.
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