Хабаровский край: топливный кризис миновал?

Ситуация с дефицитом бензина в Хабаровском крае стабилизировалась, утверждают в пресс-службе правительства региона.

В Хабаровске 8 февраля бензин марки АИ-92 был в свободной продаже на всех 52 станциях, а АИ-95 — на 40. Очередей на городских АЗС нет, отметили в правительстве. Специалисты краевого комитета по развитию ТЭК с утра проверили автозаправочные станции.

Хабаровский нефтезавод за двое суток выпустил 1,2 тыс. т бензина марки АИ-95. Сейчас производят как АИ-92, так и АИ-95.

«Поэтому нехватки топлива фактически в регионе уже нет. Но перебои в продаже еще возможны, так как нефтетрейдерам требуется время для доставки бензина по районам», — предупредили в пресс-службе.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев написал в Telegram, что кризисная ситуация не повторится.

«Бензиновый кризис показал нам недоработки ответственных за это направление служб. Выводы сделаны, впредь постараемся избежать подобного», — пояснил глава региона.

Водители из разных частей Хабаровска 7 февраля сообщили, что бензин марки АИ-95 можно найти на единичных станциях. На автоматах на некоторых заправках в центре города были надписи «техническое обслуживание».

Перебои с топливом в Хабаровском крае начались с 18 января из-за работ по модернизации на нефтеперерабатывающем заводе. С 27 января на заправках выросли километровые очереди. Власти региона планировали ввести карточки на продажу бензина. Дирекция Хабаровского нефтеперерабатывающего завода 4 февраля заявила, что возобновила производство автомобильного бензина марки АИ-92. Он появился на заправках в выходные.

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Polit.ru

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