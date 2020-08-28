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Букера нынче получила молоденькая писательница из Нидерландов

По инф. polit.ru   
28 Августа 2020 г.
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Международную Букеровскую премию за 2020 год получила Марика Лукас Рейневелд из Нидерландов за дебютный роман «The Discomfort of Evening» («Неловкий вечер»).

Международную Букеровскую премию получила 29-летняя писательница из Нидерландов. Она стала самым молодым в истории лауреатом

29-летняя писательница стала самым молодым в истории лауреатом премии. Марика идентифицирует себя и как мужчину, и как женщину — отсюда второе имя Лукас, и предпочитает, чтобы к ней обращались «они».

В книге рассказывается о девочке Яс, живущей на ферме в Нидерландах в ортодоксальной христианской семье. Старший брат Яс пропадает без вести, и девочка наблюдает и описывает, как ее семья начинает разваливаться в безумии горя.

В произведение писательница вложила свою личную трагедию — ее брат умер в детстве. Сама она живет на ферме, параллельно занимаясь литературой.

Газета The Guardian описывает «Неловкий вечер», как «бесстрашное исследование семьи, разваливающейся в безумии горя, которое предстает еще более пугающим из-за по-детски простой и недраматической манеры описания ее компульсивного поведения».

На английский язык книгу перевела Мишель Хатчинсон. По правилам Международной Букеровской премии автор и переводчик должны разделить пополам денежную часть премии в 50 тыс. фунтов стерлингов ($63 тыс.).

  • Международная Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире литературы. Она была учреждена в 2004 году и до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь премию присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может стать любой автор, чье произведение издано на английском языке в Великобритании или Ирландии.
  • В 2019 году обладателями Букеровской премии по литературе стали канадская писательница Маргарет Этвуд за роман «Заветы» и британка Бернардин Эваристоза, написавшая роман «Девушка, женщина, все остальное».
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