Будущее совсем рядом: японцы уже садятся в летающие машины

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Японские разработчики летающего авто впервые испытали его с водителем на борту. Проектом занимается компания SkyDrive, финансируют его ведущие производители страны — Toyota и Panasonic.
Машина SD-03 сумела оторваться от земли на 1-2 м. «Полет» продолжался около 1 минуты.
Ранее предполагалось, что новый вид транспорта появится на рынке в 2025 году, но теперь срок понизили до 23-го.
Кроме SkyDrive насчитывается еще около 100 прототипов летающих автомашин.
Прогресс идёт, и его не оставить. Только вдумайтесь: еще 50 лет назад мир был совсем другим - не было сотовой связи, возможности совершать видеозвонки в любую точку света, передвигаться по городу на летающих машинах без бензина, да и много еще чего. А теперь все это воспринимается как само собой разумеющееся. А через 50 лет мир изменится еще больше, ведь технологии развиваются совершенно безумными темпами. Ясно, что мир, в котором будут жить наши внуки, а даже, скорее, правнуки, будет совсем не тем, в котором живем мы с вами.
Испытания российской вакцины от коронавируса завершились успешно и вот-вот как россиянам уже начнут ставить прививки. Добровольцы рассказали, что особых побочных эффектов не ощутили. В частности, хорошо себя чувствует и уже привитая одна из дочерей Владимира Путина.
В Забайкалье в ночь на 1 июня неизвестные изменили название поселка Агинское, выложенное камнями на холме, на «Путинвор». Всех троих признали виновными в мелком хулиганстве и назначили по 800 рублей штрафа.
Белорусский президент Александр Лукашенко отметил 66-летие. В подарок ко Дню рождения протестующие выкатили на площадь тыквы и принесли огромного 3-метрового таракана. «Батьку» тем временем засняли с автоматом в руках. Кроме того, он уже в пятый раз со дня выборов созвонился с Кремлем.
При проведении в районе Анапы археологических исследований, которые организованы при строительстве и реконструкции автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь, ученые на месте античной усадьбы нашли древнюю дорогу.
Певица Валерия женила младшего сына Арсения Шульгина. Арсению и его избраннице Лиане Волковой по 21 году. В пятницу, 28 августа, молодые люди оформили отношения официально. Шульгин и Волкова расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы.
Заканчивается лето, наступает осень и многие в это время уже находятся в предвкушении празднования Нового года. Конечно, долгожданный день хочется отметить ярко, незабываемо, и поэтому подготовку к нему стоит начинать заранее. К примеру, подумать о пиротехнической атрибутике. Сколько ее надо – наметить, когда она будет использована и т.д. В числе разных эффектных и, что для многих очень важно, недорогих фейерверков неплохо обратить внимание и на римские свечи. Приобрести такую пиротехнику не сложно, можно купить римские свечи в Санкт-Петербурге и во многих других городах и территориях меньше. А что такие свечи собой представляют?
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