Будущее совсем рядом: японцы уже садятся в летающие машины

Японские разработчики летающего авто впервые испытали его с водителем на борту. Проектом занимается компания SkyDrive, финансируют его ведущие производители страны — Toyota и Panasonic.

Машина SD-03 сумела оторваться от земли на 1-2 м. «Полет» продолжался около 1 минуты.

Ранее предполагалось, что новый вид транспорта появится на рынке в 2025 году, но теперь срок понизили до 23-го.

Кроме SkyDrive насчитывается еще около 100 прототипов летающих автомашин.

Прогресс идёт, и его не оставить. Только вдумайтесь: еще 50 лет назад мир был совсем другим - не было сотовой связи, возможности совершать видеозвонки в любую точку света, передвигаться по городу на летающих машинах без бензина, да и много еще чего. А теперь все это воспринимается как само собой разумеющееся. А через 50 лет мир изменится еще больше, ведь технологии развиваются совершенно безумными темпами. Ясно, что мир, в котором будут жить наши внуки, а даже, скорее, правнуки, будет совсем не тем, в котором живем мы с вами.

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По инф. rosbalt.ru

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