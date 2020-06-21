В Японии рассказали, как изменится мир через 20 лет

Уже в 2040 году любой из жителей Земли сможет почувствовать вкус еды, которую ест другой человек. Такой прогноз содержится в «белой книге» (White paper) японского министерства науки и техники, которое с 1970 годов регулярно выпускает сценарии того, куда людей «заведет» прогресс.

Так, способность к мысленной дегустации пищи разовьется у человечества благодаря тому, что оно получит общее сознание. Причем это объединенное сознание будет еще и широким: люди будут понимать «язык» животных, научатся разговаривать с ними «на равных».

Промышленные процессы спустя 20 лет станут полностью роботизированными. Однако роботы появятся не только на производстве или на стройках — их задействуют и в сельском хозяйстве. Искусственный интеллект проследит за посевами, поможет собрать более обильный урожай. Поставками сельхозпродукции на прилавки или сразу на дом клиенту займутся беспилотники, пишет «Популярная механика».

Людям с ограниченными возможностями благодаря технологиям виртуальной реальности станут доступны впечатления от деятельности, связанной с тратой физических ресурсов — например в таком виде спорта, как катание на лыжах.

Всего документ содержит 37 предсказаний, касающихся того, как изменится мир за 20 лет. Интересно, что около 70% предыдущих прогнозов экспертов Миннауки Японии сбылось. Так, в 1977 году специалисты ведомства напророчили появление настенных телевизоров, а спустя пять лет — мобильной связи.

Прогресс идёт, и его не оставить. Только вдумайтесь: еще 50 лет назад мир был совсем другим - не было сотовой связи, возможности совершать видеозвонки в любую точку света, передвигаться по городу на машинах без бензина, да и много еще чего. А теперь все это воспринимается как само собой разумеющееся. А через 50 лет мир изменится еще больше, ведь технологии развиваются совершенно безумными темпами. Ясно, что мир, в котором будут жить наши внуки, а даже, скорее, правнуки, будет совсем не тем, в котором живем мы с вами. Вот только тревожно очень за состояние планеты - не уничтожит ли ее человечество в этой погоне за прогрессом... в первую очередь тут речь идет об экологии, конечно...

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По инф. rosbalt.ru

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