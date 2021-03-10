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Британский коллекционер прикупил тапочки Уинстона Черчилля

По инф. Российской газеты   
10 Марта 2021 г.
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На торгах аукционного дома Bellmans был реализован необычный лот — были проданы тапочки, принадлежавшие бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.

Домашние тапочки Уинстона Черчилля ушли на аукционе за 39 тысяч фунтов

Темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC ушли с молотка за 39 тысяч фунтов (54,2 тысячи долларов), передает ТАСС. Отмечается, что Черчилль носил их во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год. Оценочная цена была указана экспертами в 10-15 тысяч фунтов, но в ходе торгов она выросла почти втрое.

Покупатель остался неизвестен. Сообщается лишь, что это частный британский коллекционер.

Также за солидную сумму — 18,3 тысячи фунтов (25,4 тысячи долларов) — был продан бокал для бренди, из которого пил легендарный британский премьер-министр.

  • О других любопытных приобретениях коллекционеров - по ссылке.

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