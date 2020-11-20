Британка родила близнецов, находясь в коме из-за коронавируса

Малыши - девочка весом 770 грамм и мальчик, 850 грамм - появились на свет после того, как их матери сделали кесарево сечение.

Пациентка по имени Перпечуал Юки поступила в госпиталь королевы Елизаветы в крайне тяжелом состоянии в апреле. Сначала ее перевели на аппарат ИВЛ, а после ввели в искусственную кому. Малыши родились на 26 неделе. После их появления на свет Юки еще 16 дней оставалась в коме, а когда пришла в себя, то не сразу узнала в новорожденных своих детей.

"Когда они показали мне фотографии, они были такие маленькие, они даже на людей не были похожи, я не могла поверить, что они мои", – рассказала Юки.

Малыши провели в больнице еще 116 дней прежде, чем их отпустили домой. Сейчас, по словам матери, они растут и становятся сильнее с каждым днем.

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