Больше половины россиян считают российскую науку отсталой

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
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Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Более половины (в целом 55%) опрошенных ВЦИОМ россиян убеждены, что российская наука в той или иной степени отстает от мировой.
Так, 34% сказали, что отстает «немного», а 21% — что «значительно» (таких было 15% в 2018 году). Еще 31% опрошенных уверен, что российская наука сейчас опережает мировую, 8% сказали, что опережение значительное, а 23% — что не столь существенно.
При этом 56% россиян считают необходимым повысить уровень финансирования российской науки, поскольку нынешний уровень не позволяет ученым делать прорывные открытия. 34% опрошенных считают, что в первую очередь надо повышать компетентность ученых, в противном случае деньги не приведут к новым открытиям.
51% уверен, что решать, в каком направлении должна двигаться российская наука, в первую очередь, должны сами ученые. Характерно что среди молодых (18-24 лет) таких значительно больше — 63%. При этом 23% опрошенных уверены, что направление развития науки должно определять государство, среди людей возраста 60+ таких 34%.
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По объемам средств, выделяемых на науку, Россия в десять раз отстает от ведущих научно-технических стран. Эта ситуация не дает достичь целевых показателей нацпроекта «Наука», предупредил президент Российской Академии наук (РАН) Александр Сергеев, и это «очень серьезный вопрос».
Еще 13% считают, задавать направление для науки должны в первую очередь обычные люди. 4% сказали, что ставить ученым задачи должен бизнес.
Среди достижений российской и мировой науки последних десятилетий самый популярный ответ сейчас — борьба с ковидом и разработка вакцины (16%). Далее идут военные разработки, ВПК, новая техника (10%), замыкает тройку разработка новых видов лекарств и вакцин (8%).
Мировая наука сейчас на подъеме, так считают 44% россиян (48% в 2018 году). Треть опрошенных полагают, что в застое (31% против 28% в 2018-м). Также в 1,5 раза выросла доля тех, кто заявил о спаде современной мировой науки (14% против 8% в 2018 году).
Опрос, приуроченный к Дню российской науки (отмечается 8 февраля), проведен 30 января среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Времена нынче непростые как для экономики страны, так и для кошельков соотечественников. И правительство, конечно, должно пытаться в такой ситуации что-то предпринимать - ведь, кроме всего прочего, политическую жизнь сотрясают нешуточные скандалы (связанные с деятельностью оппозиционера Навального и его резонансным арестом). Например, ходят разговоры о продовольственной помощи (в разных вариантах) для малоимущих, семей с детьми и еще ряда категорий граждан.
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