Большая суматоха: Какое пророчество дал Нострадамус на наше время?

1 марта 1555 года Мишель де Нотрдам, больше известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свою книгу пророчеств. Есть в нем прогноз и на 21 век. Чего же напророчил известный оракул?

В XVI веке мода на оккультистов и алхимиков была повальной. Каждый уважающий себя король был обязан держать при себе придворного астролога. Астрологией интересовались не только монархи, но и рядовые дворяне и буржуа.

Пророчества в книге Нострадамуса были написаны в форме рифмованных четверостиший (катренов), которые были сгруппированы в сотни (центурии). Свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровал. Они были написаны на смеси четырех языков (латинского, старофранцузского, итальянского и греческого), а также содержали массу анаграмм, сокращений и символов. В катренах практически не указано никаких дат, их порядок не соответствует хронологии.

Вот уже больше четырёх столетий толкователи находят в весьма туманных предсказаниях Нострадамуса что-то удивительное, выходящее за рамки простой случайности.

Трактовка

Трактовка предсказаний Нострадамуса – очень непростое дело. Он сам указывал, что составил их более туманно, чем другие провидцы. Стоит упомянуть, что схема этих трудов такая: одно четверостишие – общее для характеристики всего года, и ещё 12 – для каждого месяца. Понятно, что описать в четырёх строках весь год не удастся, даже в месячных описаниях сделать это невозможно. Справедливо предположить, что упоминаются только самые важные и эпохальные события. Невозможно описать в таком малом объёме и то, что произойдёт с каждой страной, поэтому для разных регионов есть большие пробелы в предсказаниях.

Датирование

В работах Нострадамуса нет прямых отсылок на сроки, по этой причине понять, к каким годам относятся отдельные центурии, достаточно сложно. Над данным вопросом работало огромное количество исследователей. Ближе других к возможной интерпретации сроков подошёл историк А. Пензенский. Он предположил, что даты следует вычислять по такой системе: начало – это 1555 год, когда вышло первое издание пророчеств, а конечная дата, указанная автором – 3797 год. Отталкиваясь от 2242-летнего цикла можно просчитать, что 2021 года касаются центурии под условным номером 3576.

Для разных стран

Нострадамус писал свои труды в XVI веке, когда многих современных стран и государств ещё просто не существовало. В его трудах нет прямых указаний на те страны, которые сейчас являются крупнейшими, тем более, мелкими. Чаще всего имеются пространные указания: Восток, Запад, Юг и Север. Политическая карта к 2021 году сильно изменилась, но всё равно в этих регионах живут люди, желающие узнать будущее.

Предвидения на 2020-2021 годы

Если периоды, ближе к жизни Нострадамуса, описаны более доходчиво и понятно, то по мере отдаления предсказываемого от XVI века трактовка становится всё сложнее. Это связано с тем, что изменилась терминология. Появилось огромное количество приобретений цивилизации, которых не было при жизни автора. Это вынуждало его высказываться иносказательно. Большинство аллегорий легко угадываются. Например, железные птицы – это ни что иное, как самолёты, а компьютеризированная техника, различные роботы – явления из того света.

Катаклизмы

В предвиденьях на 2021 год есть такие строки:

Вскоре после небольшой передышки

На море и на суше будет большая суматоха

Еще больше будет битва на море

Больше всего от огня потерпят животные

Исследователи видят в этом указание на природно-погодные изменения. Вполне вероятно, что они произойдут, так как климат в последнее время быстро меняется, и тенденция наверняка сохранится в 2021 году. Некоторые думают, что тут речь идёт о катаклизме в виде большого пожара, но другие предполагают, что упоминается вооружённый конфликт морских держав.

Геополитика

Многие уверены, что на начало 2021 года встанет угроза Третьей мировой войны. Об этом можно судить из такого четверостишья:

Близко и далеко отсутствие двух светильников

Которое случится между Апрелем и Мартом

О какая дороговизна! Но два великих благодетеля

Принесут помощь отовсюду по земле и по морю

У Нострадамуса есть упоминание того, что перед началом войны должен родиться уродливый ребёнок, с жуткими врождёнными уродствами. Нужно помнить, что он высказывался аллегорически, поэтому современные учёные склонны понимать эти слова как разработку робота или устройства нового поколения, которого раньше не выпускали. Два великих благодетеля – это могут быть президенты крупных стран. Не исключено, что армия России будет задействована в погашении этого военного конфликта. «Помощь по земле и по морю» — это солдаты и военная техника, корабли и т.д. Предсказания Нострадамуса на 2021 год сходятся с предвиденьями Ванги и других авторитетных ясновидящих: с военными действиями или без них, но произойдёт значительное переселение людей с Востока на Запад, в европейскую часть России и в саму Европу.

Экономические прогнозы

Несмотря на политическую нестабильность в мире, Россия в 2021 году нарастит свою экономическую мощь. У Нострадамуса есть указание на открытие новых торговых путей. Но современники усматривают в этом тотальный переход торговой сферы в онлайн-формат, который произойдёт во всём мире благодаря пандемии коронавируса. Параллельно с этим опять станут актуальными ремесленнические занятия, а сфера услуг будет на пике. Насколько верны эти предсказания и не ошибся ли в них Нострадамус и те, кто занимались трактовкой, будет понятно уже в скором времени. Но пока что в его центуриях очень много совпадений, к тому же, легче понимать, что хотел сказать автор, когда события уже прошли...

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По инф. pnp.ru и 2021god.com

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