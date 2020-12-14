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Больничные листы – по новым правилам
По инф. Парламентской газеты   
14 Декабря 2020 г.
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Листы нетрудоспособности можно будет получить в электронном виде, в том числе при получении помощи врачей по телемедицине.

Это определено в приказе Минздрава, который вступает в силу 14 декабря.

Бумажный больничный можно будет продлить электронным, и наоборот. Не смогут оформить электронные документы только безработные граждане, а также женщины, которые забеременели за год до увольнения в связи с ликвидацией организации.

Приказ уточняет варианты выдачи больничных в период действия режима повышенной опасности. В этом случае листок нетрудоспособности дадут на весь период необходимой самоизоляции. Так же больничный положен всем родителям дошколят до семи лет, если детский сад закрыли на карантин.

Выдавать больничные смогут лечащие врачи и фельдшеры уже в день постановки диагноза. Если больничный нужен для соблюдения карантина, то его оформит инфекционист.

Для оформления больничного теперь понадобится не только паспорт, но и СНИЛС. Это может быть связано с переходом на прямые выплаты по больничным из Фонда соцстрахования.

По инф. Парламентской газеты

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