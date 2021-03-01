Бывший глава ПФР Топилин: транзитом через РЖД в Госдуму

Экс-главу Пенсионного фонда РФ Максима Топилина назначили старшим советником генерального директора — председателя правления РЖД. Напомним, на его место пришел 63-летний бывший глава Фонда социального страхования Андрей Кигим.

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Известно, что партия «Единая Россия» обсуждает включение Топилина в избирательный список на выборах в Государственную думу. Один из источников сообщил, что переход Топилина в РЖД не противоречит его будущей работе в избирательной кампании. Предполагается, что работа в РЖД поможет Топилину «разорвать связь с прежними должностями» и «снизит риски его негативного восприятия избирателями».

С ноября 2017 года гендиректором — председателем правления РЖД является Олег Белозеров. С 2015 года он занимал пост президента компании.

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В феврале Топилин ушел с поста главы ПФР, так как якобы «не вписался в команду нынешнего правительства». Он сам объявил об отставке сотрудникам фонда. Новым руководителем ПФР стал Андрей Кигим, возглавлявший Фонд социального страхования.

Топилин с 1994 по 2001 годы работал в аппарате правительства. В июле 2001-го он стал замминистра труда и социального развития. С марта 2004 по июль 2008 чиновник возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. Затем работал заместителем Министра здравоохранения и социального развития РФ.

С мая 2012 по январь 2020 года года он занимал должность министра труда и социального развития. Топилин покинул этот пост и стал руководителем ПФР после того, как правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.

Polit.ru

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