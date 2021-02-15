У ПФР — новый руководитель. Чего же от него ждать?

Пенсионный фонд России сменил руководителя – на место Максима Топилина, курировавшего пенсионную реформу, пришел 63-летний Андрей Кигим. Эксперты осторожно предполагают, что он будет куда лучше понимать проблемы российского пенсионного обеспечения. Но так ли это? А, главное, какая у Кигима подноготная?

Справка:

Андрей Кигим родился 30 октября 1957 года в Липецке. В 1986 году он окончил геологический факультет МГУ, занимал руководящие должности в комсомольской организации вуза. В 1996 году окончил Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при правительстве РФ.

Кигим работал на различных должностях в Сбербанке, затем перешел в «Росгосстрах», где стал первым зампредом правления. С 2000 года занимал должность замруководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству. С 2001-го стал заместителем министра природных ресурсов России, курировал в Министерстве финансово-экономический блок. В 2003 году занял пост замруководителя аппарата правительства РФ.

В 2010 году Кигим вступил в «Единую Россию». В партии он активно участвовал в работе либерального клуба.

«Сегодня интеллигентность – мощный инструмент, заявляющий норму в обществе. Эта норма – совесть», – в частности, говорил Кигим. Впоследствии он возмущался, что и сам клуб, и вообще, «Единая Россия», оказались никому не нужны. Летающий медведь и тоска в «Единой России».

С 21 марта 2013 года Кигим возглавлял Фонд социального страхования России. Известно, что он за последние 10 лет заработал больше 60 млн рублей.

При этом Андрей Кигим мог скрыть в своей декларации о доходах сведения о двух квартирах. До 2009 года Кигим являлся президентом национального союза страховщиков ответственности, впоследствии его пост занял известный экономист Игорь Юргенс. Кроме того, нынешний глава ПФР был президентом российского союза автостраховщиков и всероссийского союза автостраховщиков. На обоих постах его впоследствии сменил все тот же Юргенс. После подписания документа о назначении Кигима руководителем Пенсионного фонда РФ он назвал его «правильным человеком для руководства ПФР».

До 2005 года Кигим также возглавлял ассоциацию страховщиков «Российское бюро зеленой карты». Она курировала нюансы вступления России в международную систему «Зеленая карта», которая обеспечивает страхование ответственности владельцев транспортных средств в международном автотранспортном сообщении. В 2009 году РФ стала ее частью, но несколькими годам ранее Кигим покинул структуру. А юрлицо впоследствии было ликвидировано, свидетельствуют данные СПАРК.

Согласно декларациям о доходах, в 2019 году Кигим заработал 10,5 млн рублей. У него в собственности находилась квартира площадью 45 квадратных метров, а также 4/5 доли от квартиры площадью 152 квадратных метров. При этом супруга на тот момент главы Фонда социального страхования заработала немногим меньше своего мужа – 8 млн рублей. В собственности у нее сразу семь земельных участков, общая площадь которых превышает 8 тысяч квадратных метров. В 2018 году супруга Андрея Кигима заработала даже больше него – 10,9 млн руб. против 8,7 млн руб.

За последние 9 лет заработок Кигима варьировался от 4,3 до 14,8 млн рублей. Самым продуктивным стал год присоединения Крыма к России – 2014-й. Жена Кигима тогда заработала почти 5 млн рублей. В целом же с 2012 по 2019 годы Кигим заработал больше 60 млн рублей. Согласно прогнозам Минтруда, средняя пенсия в 2021 году в России составит 17,4 тысяч руб.

В декларациях о доходах за последние 8 лет говорится, что чиновник является полноценным собственником лишь одной квартиры площадь 45 квадратных метров. Но, согласно паспортной базе, Андрей Кигим зарегистрирован в двух квартирах на Ленинградском проспекте. Дата рождения мужчины совпадает с датой рождения чиновника. Общая площадь квартир составляет 90 и 69 квадратных метров, свидетельствует данные Росреестра; а их кадастровая стоимость превышает 30 млн рублей. Там же зарегистрированы дети Андрея Кигима – Глеб и Галина.

Sobesednik.ru обнаружил странность в биографии Кигима. Согласно официальным данным, он родился в городе Липецке. Однако его ИНН начинается с цифр 77, которые соответствуют Москве. Как известно, ИНН присваивается человеку с рождения, а значит у Кигима он должен был начинаться с цифр 48, соответствующих Липецкой области.

Сын нынешнего главы ПФР готовится пойти по стопам отца. В 2015 году он участвовал в межрегиональной экономической олимпиаде школьников имени Н.Д. Кондратьева. Кигим-младший в своей работе утверждал, что «поведение потребителя далеко не всегда является рациональным». Также Глеб объяснял последствия международной экономической интеграции на примере сотрудничества России и некоторых стран СНГ в рамках Единого экономического партнерства. «Работа написана на достаточно высоком уровне, но имеются неточности», – резюмировали экзаменаторы. Впоследствии Кигим-младший подал документы в Высшую школу экономики. Дочь Андрея Кигима закончила экономический факультет МГУ.

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Что говорят о новом назначенце эксперты?

Олег ШЕИН, депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России

– Решение неожиданное – казалось бы, ничто его не предвещало при всей критике ПФР и очень сдержанной оценке работы его руководства.

Но назначение очень правильное. Потому что Андрей Кигим, который до этого работал в Фонде социального страхования (ФСС), – это хороший специалист. Он очень компетентен, мы это много раз видели и по его работе, и когда, скажем, он выступал в Госдуме.

Мне кажется, это решение – на усиление Пенсионного фонда. Максим Топилин был слабым министром труда, я его не раз критиковал публично, и очевидно, что в делах ПФР он разбирался не больше, чем в делах предыдущего своего ведомства.

Но не стоит думать, что назначение нового главы ПФР означает, что мы получим другое пенсионное законодательство – нет, конечно. Это означает, что мы получим руководство, которое, как минимум, будет понимать системные проблемы российской пенсионной модели и так или иначе будет стараться улучшить ее работу.

– А какие родимые пятна нашей пенсионной системы вы имеете сейчас в виду? Полномочий-то у главы ПФР не так много.

– Там есть много проблем, которые предполагают очень серьезный профессиональный разговор. Например, неофициальная занятость населения: ведь ежегодно работодатели не перечисляют как минимум 2 трлн рублей в ПФР. Второе – искусственная модель накопительных пенсий, которая обогащает только фонды. Третье – очень запутанное законодательство пенсионное, в котором невозможно разобраться обычным людям... Перечислять можно долго.

– Разве глава ПФР может инициировать принятие законов, изменяющих имеющуюся систему?

– По крайней мере, он может инициировать профессиональное обсуждение. Я уверен, что Кигим будет двигаться в этом направлении: невозможно управлять этой структурой, не обсуждая системные вещи.

Игорь ЮРГЕНС, президент Всероссийского союза страховщиков

– Андрей Кигим прошел большой путь, он работал как в социальном, так и в коммерческом страховании, так что понимает обе стороны. Поэтому есть надежда, что он предпримет шаги по модернизации ПФР, столь необходимые сегодня. ПФР – довольно сложный и большой механизм. Он, безусловно, дотационен со стороны государства. Но если с помощью информационных технологий наладить определенные программы – в чем Кигим весьма продвинулся в ФСС, – то потери государства можно минимизировать. Кроме того, можно более активно подключать к этому процессу негосударственные пенсионные фонды, страховые компании... В общем, мы рассчитываем на творческую работу с человеком, который себя зарекомендовал с одной стороны как опытный управленец и с другой – как человек, знающий все тонкости страхования.

– У правительства есть идея объединить три фонда: ПФР, ФСС и ФМС. Думаете, что Кигим назначен с этим прицелом или он временная фигура перед глобальным объединением?

– Кто может уверенно ответить на такой вопрос? Но то, что Андрей Кигим, безусловно, интеллектуально и профессионально готов возглавить новообразование, точно. Если фонды соединятся, это будет огромный финансовый механизм. В этом случае втрое (если не вчетверо) увеличится необходимость солидных айти-платформ, цифровизации всего процесса... На базе такого соединения можно будет решать целый ряд задач модернизации здравоохранения, пенсионного обеспечения, занятости. В принципе, это очень амбициозная и интересная задача. Но если премьер Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова (как куратор направления) нацелены на такой сценарий, это будет означать, что в каких-то отраслях мы готовы на модернизацию.

– Отставки сначала Антона Дроздова, который при Топилине возглавлял ПФР, а с весны работал в Минфине, потом Максима Топилина, поддерживавшего непопулярную меру по повышению пенсионного возраста, были для вас неожиданностью? Вы видите в этом некую линию на изменение социальной политики?

– Если будет сделана ставка на комбинацию социальности и рынка, мне кажется, это было бы неплохо. Эта комбинация в разных странах разная. Скажем, во Франции это намного больше государственная история, в США – больше рыночная, с негосударственными пенсионными фондами, со страховщиками... Что получится в России? Было бы замечательно найти правильную комбинацию. Если это произойдет, то и с государства уйдет часть нагрузки, и гибкость рыночная появится (операторы, длинные деньги в экономике и т. д.) И если назначение Андрея Кигима сделано с таким прицелом, это неплохо: он правильный человек именно для такой модернизации.

Предыдущего руководителя ПФР, Максима Топилина, лишили должности 11 февраля. Он был назначен главой фонда после того, как с отставкой правительства лишился должности министра труда. Напомним, что Топилин пожертвовал своей репутацией ради непопулярной реформы пенсионной системы.

По инф. sobesednik.ru

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