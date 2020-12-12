Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского отправили в колонию на пять лет

Бывшему мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко и его старшему брату Алексею вынесли приговор по делу о взятках.

Как сообщает СУ СКР по Камчатскому краю, городской суд признал братьев виновными по трем статьям: получение взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Обвинение настаивало на сроке в девять лет для бывшего градоначальника, но суд приговорил его к 5,5 годам в колонии строгого режима, а также к штрафу в 4 млн руб. Кроме того, его на пять лет лишили права занимать руководящие должности и исключили из партии «Единая Россия».

Приговор брату чиновника оказался мягче — три с половиной года в колонии общего режима и штраф в 2,2 млн руб.

Как установило следствие, экс-мэр получал взятки от предпринимателей за «создание благоприятных условий при исполнении муниципальных контрактов и договоров по содержанию автомобильных дорог и благоустройству города». От подрядчика по муниципальному контракту он получил 700 тысяч рублей за общее покровительство через посредника — начальника муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского».

Вторая взятка — 200 тысяч рублей — была получена от предпринимателя за содействие при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Его брат выступал посредником в передаче денег.

Напомним, Иваненко находится под домашним арестом с декабря прошлого года. После оглашения приговора экс-чиновника и его брата взяли под стражу в зале суда.

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По инф. rosbalt.ru

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