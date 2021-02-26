Бывшая жена Бориса Грачевского обвинила врачей в его смерти

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Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
Пандемия коронавируса лишила этот мир уже довольно большого числа заслуженных деятелей культуры и искусства, актеров кино и театра, певцов и других знаменитостей. Одним из них стал известный российский сценарист и режиссер, художественный руководитель знаменитого киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Борис Юрьевич был впервые госпитализирован с подозрением на COVID-19 еще в конце минувшего года, и всего за три недели, как утверждают многие, он в буквальном смысле «сгорел» от болезни. Впрочем, несмотря на то, что перед коварством коронавируса беззащитными порой оказываются даже самые сильные и здоровые люди, причина смерти Грачевского, как считают некоторые из его близких, может заключаться не только в опасном вирусе.
Бывшая жена режиссера, с которой он поддерживал связь в последние дни своей жизни, считает, что виноваты во всем врачи. Впервые после кончины своего бывшего супруга Анна Грачевская решилась дать откровенное интервью. Беседуя с журналистами издания «СтарХит», телеведущая, которая воспитывает от режиссера восьмилетнюю дочь Василису, отметила, что все еще не может смириться с этой утратой.
К слову, и сам Борис Юрьевич до последнего момента старался сохранять бодрость духа, подбадривал близких и просил их сильно не переживать, отправляя им позитивные снимки в кислородной маске – ведь уже тогда худруку «Ералаша» требовалась дыхательная поддержка. Вот только чуда, на которое все надеялись, не произошло.
– Узнав о том, что Бори не стало, я не поверила. Попросила убрать Василису, чтобы она не смотрела на маму в таком состоянии, поскольку меня в буквальном смысле трясло, я в тот день металась по дому из угла в угол. Может это прозвучит довольно грубо, но это мог быть кто угодно, только не он. Боря так любил жизнь, он совсем не хотел умирать, он даже не задумывался о смерти и был полон сил. Я уверена, что здесь была врачебная ошибка. Что-то там произошло, ведь он должен был выкарабкаться, все в это верили, – посетовала Грачевская.
Основатель и худрук самого популярного детско-юношеского киножурнала страны был похоронен на Троекуровском кладбище. На 40 дней его смерти Анна навестила могилу покойного бывшего супруга, чтобы, в том числе, передать ему привет от дочери. А вот Василису она решила пока не травмировать, ведь для девочки папа должен всегда оставаться живым. Более того, как признается телеведущая, рассказать дочери о том, что папа ушел, было чрезвычайно тяжело.
– Я никак не могла подобрать слов, всю ночь читала, как правильно все это преподнести. В результате я поняла, что никакого «правильно» на самом деле нет, не существует шаблонов, необходимо просто брать и делать так, как ты это чувствуешь. Я ей объяснила, что он теперь не здесь, но будет всегда оставаться рядом с ней, как ангел-хранитель, будет за ней наблюдать, оберегать ее. А она мне говорит, что все понимает, только ее не устраивает, что она не услышит ответ, если что-то у него спросит. Сказала ей, что она почувствует, не сразу, но со временем. Он будет ее направлять, – вспомнила подробности разговора с дочерью Анна Грачевская.
СМИ выяснили, кто является самым богатым телеведущим России. Им оказался 79-летний Александр Масляков. Ежегодно он зарабатывает порядка 500 млн рублей. При этом речь идет о доходах лишь за съемки новых выпусков юмористической программы.
Пандемия коронавируса лишила этот мир уже довольно большого числа заслуженных деятелей культуры и искусства, актеров кино и театра, певцов и других знаменитостей. Одним из них стал известный российский сценарист и режиссер, художественный руководитель знаменитого киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай полностью победил в борьбе с бедностью. По его словам, нищету в региональном масштабе преодолели благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и народа. Из состояния бедности вывели 98,99 млн жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тыс. деревень.
Организация «Общественный контроль» в канун Масленицы проверила качество сметаны, изготовленной российскими производителями. Специалисты закупили образцы не только в заводской упаковке, но и продукт, продающийся на развес, который позиционируют как фермерский.
Свыше 200 гробов с покойниками попали в море из-за оползня на кладбище в одном из пригородов итальянской Генуи. (Какой жуткий и неприятный случай. Но он лишний раз доказывает нам, что природные силы непредсказуемы, и вот так поплавать в море можно если не при жизни, то после смерти (шутим шутим) - прим. МГ.)
Вот уже которую неделю подряд в СМИ активно обсуждается вопрос введения продовольственных талонов для помощи бедным. Есть ли на деле потребность в какой-то системе бесплатного распределения продуктов? Да, есть. Даже госстатистика признает, что 9,8% населения страны (а это почти 15 млн человек) живут меньше чем на 10 тыс. руб. в месяц. Большинство этих людей недоедают. К ним надо добавить и миллионы тех, кто, располагая чуть более высокими доходами, все равно не имеет возможности тратить достаточно денег на питание.
Уроженец Рязанской области Виктор Мохов, которого называли «скопинским маньяком», в начале марта освободится из колонии после 17 лет заключения. Он прославился на всю страну своими чудовищными злодеяниями: мужчина четыре года держал в заточении двух девочек и насиловал их.
В отношении якутского шамана Александра Габышева возбудили уголовное дело. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. (Просто удивительно и смешно, до какой степени власть боится этого маленького человека, который заявил, что хочет изгнать Путина. Как только он объявил о своем новом походе на столицу, так снова оказался заложником в психдиспансере. - прим. МГ.)
В России за последние пять лет осудили десять губернаторов. Всего в России с 1996 года под уголовную ответственность попали 34 главы региона, в том числе 19 действующих, подсчитал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Чтобы надежно обезопасить свой дом от грабителей, лучше установить качественную металлическую дверь. Это главная причина того, почему она настолько популярна не только в офисах, студиях, загородных домах, но и в обычных квартирах.
Прогресс шагает семимильными шагами, и вот уже на улицы городов для поимки преступников выходят псы-роботы. Попробовали использовать такого помощника в Нью-Йорке. Его направили на вызов по сообщению о взломе с проникновением. В итоге внутри никого не оказалось.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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