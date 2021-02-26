Бывшая жена Бориса Грачевского обвинила врачей в его смерти

Пандемия коронавируса лишила этот мир уже довольно большого числа заслуженных деятелей культуры и искусства, актеров кино и театра, певцов и других знаменитостей. Одним из них стал известный российский сценарист и режиссер, художественный руководитель знаменитого киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

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Борис Юрьевич был впервые госпитализирован с подозрением на COVID-19 еще в конце минувшего года, и всего за три недели, как утверждают многие, он в буквальном смысле «сгорел» от болезни. Впрочем, несмотря на то, что перед коварством коронавируса беззащитными порой оказываются даже самые сильные и здоровые люди, причина смерти Грачевского, как считают некоторые из его близких, может заключаться не только в опасном вирусе.

Бывшая жена режиссера, с которой он поддерживал связь в последние дни своей жизни, считает, что виноваты во всем врачи. Впервые после кончины своего бывшего супруга Анна Грачевская решилась дать откровенное интервью. Беседуя с журналистами издания «СтарХит», телеведущая, которая воспитывает от режиссера восьмилетнюю дочь Василису, отметила, что все еще не может смириться с этой утратой.

К слову, и сам Борис Юрьевич до последнего момента старался сохранять бодрость духа, подбадривал близких и просил их сильно не переживать, отправляя им позитивные снимки в кислородной маске – ведь уже тогда худруку «Ералаша» требовалась дыхательная поддержка. Вот только чуда, на которое все надеялись, не произошло.

– Узнав о том, что Бори не стало, я не поверила. Попросила убрать Василису, чтобы она не смотрела на маму в таком состоянии, поскольку меня в буквальном смысле трясло, я в тот день металась по дому из угла в угол. Может это прозвучит довольно грубо, но это мог быть кто угодно, только не он. Боря так любил жизнь, он совсем не хотел умирать, он даже не задумывался о смерти и был полон сил. Я уверена, что здесь была врачебная ошибка. Что-то там произошло, ведь он должен был выкарабкаться, все в это верили, – посетовала Грачевская.

Основатель и худрук самого популярного детско-юношеского киножурнала страны был похоронен на Троекуровском кладбище. На 40 дней его смерти Анна навестила могилу покойного бывшего супруга, чтобы, в том числе, передать ему привет от дочери. А вот Василису она решила пока не травмировать, ведь для девочки папа должен всегда оставаться живым. Более того, как признается телеведущая, рассказать дочери о том, что папа ушел, было чрезвычайно тяжело.

– Я никак не могла подобрать слов, всю ночь читала, как правильно все это преподнести. В результате я поняла, что никакого «правильно» на самом деле нет, не существует шаблонов, необходимо просто брать и делать так, как ты это чувствуешь. Я ей объяснила, что он теперь не здесь, но будет всегда оставаться рядом с ней, как ангел-хранитель, будет за ней наблюдать, оберегать ее. А она мне говорит, что все понимает, только ее не устраивает, что она не услышит ответ, если что-то у него спросит. Сказала ей, что она почувствует, не сразу, но со временем. Он будет ее направлять, – вспомнила подробности разговора с дочерью Анна Грачевская.

По инф. Sobesednik.ru

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