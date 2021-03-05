«Быть как Брежнев»: президент Киргизии рассказал о детской мечте

Президент Киргизии Садыр Жапаров дал интервью, в котором, в частности, рассказал о своей детской мечте и своей борьбе с коррупцией.

Отвечая на вопрос журналиста, Думали ли он полгода назад, что будет управлять Кыргызстаном, Жапаров сказал следующее: «Скажу правду, в детстве мои дедушка и бабушка всегда смотрели съезды КПСС. Моя близкая родственница в то время была депутатом Верховного Совета. Каждый раз, когда проходил съезд КПСС, она говорила, что едет в Москву на съезд, и уезжала. Я тогда учился в 4-м или 5-м классе, вместе с дедушкой и бабушкой с интересом смотрел телевизор. Это были времена Брежнева. Когда он выступал, я говорил, что „буду, как Брежнев“. Такая у меня была потаенная мечта», — сказал он.

По словам президента, в 2005 году он был избран депутатом. «С тех пор я борюсь с коррупцией», — отметил он.

Жапаров победил на президентских выборах, состоявшихся 10 января 2021 года. Он набрал 79,23% голосов.

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По инф. rosbalt.ru

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