Новый президент Киргизии оставит русский язык в статусе официального

Русский язык в Киргизии останется в статусе официального, цитирует ТАСС нового президента республики Садыра Жапарова.

Об этом политик заявил в интервью телеканалу «Россия-24». Жапаров отметил, что после распада Советского Союза Киргизия и Россия стали союзниками. Он назвал РФ главным партнером в экономической и геополитической сферах.

Новый президент планирует продолжить с РФ «высокие дипломатические отношения». По его словам, «все кыргызстанцы знают, что без России будет очень тяжело».

Сейчас в Киргизии государственный язык — киргизский, официальный — русский. Согласно последней переписи в 2009 году, русским языком владело 48% населения страны. Для 4,1 млн человек киргизский является родным или вторым языком, для 2,5 млн жителей — русский.

Выборы президента Киргизии прошли 10 января. Садыр Жапаров получил наибольшее число голосов. 10 октября он стал премьер-министром республики. После отставки президента Сооронбая Жээнбекова его назначили исполняющим обязанности главы Киргизии. В ноябре ему пришлось покинуть пост, чтобы принять участие в выборах президента.

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Polit.ru

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