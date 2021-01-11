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На выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров

По инф. "Российской газеты"   
11 Января 2021 г.
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Новым президентом Киргизии, согласно предварительным итогам голосования на досрочных выборах главы республики, станет один из фаворитов гонки и бывший премьер Садыр Жапаров.

На выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров

За Жапарова отдали голоса большая часть избирателей, пришедших на участки. Голосование на досрочных выборах президента в Киргизии завершилось 10 января в 20:00 по местному времени.

  • Официально итоги выборов ЦИК готовится подвести только через две недели, когда закончит пересчет бюллетеней. Но, так или иначе, Садыр Жапаров может стать самым молодым президентом Киргизии за ее историю. Ему 52 года, он женат, имеет четверых детей. Политическую карьеру начал в 2005 году.

В борьбе за президентский пост в Киргизии помимо Садыра Жапарова участвовали еще 16 кандидатов. Многие из них в течение дня голосования заверяли, что выборы впервые проходили без применения так называемого административного ресурса.

Еще одной победой Садыра Жапарова можно назвать итоги референдума по форме правления, который проводился сегодня же, в один день с досрочными выборами главы республики. По предварительным данным, за президентскую форму правления, за которую переход к которой выступал выигравший гонку кандидат, поддержало большинство проголосовавших граждан Киргизии.

Досрочные выборы в Киргизии и референдум впервые прошли при крайне низкой явке избирателей. К завершению голосования на участки пришли менее половины граждан, имеющих право голоса. Местные эксперты объясняют это усталостью населения от политической нестабильности и высоким уровнем внутренней миграции. Многие жители глубинки, перебравшиеся на заработки в крупные города, не смогли или не пожелали возвращаться к месту регистрации для участия в голосовании.

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