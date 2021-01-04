Бишкек оказался городом с самым грязным воздухом в мире

Столица Киргизии вновь оказалась на первом месте по уровню загрязнения воздуха. На втором месте - Кабул (Афганистан), на третьем - Дакка (Бангладеш).
Рейтинг городов с самым грязным воздухом Бишкек за последнюю неделю возглавляет уже второй раз. До этого город в списке занимал вторые и третьи места.
Из-за сложившейся ситуации со смогом исполняющий обязанности главы администрации города Бишкек Балбак Тулобаев предложил перевести столичную теплоцентраль на газовое отопление.
"Другого пути я не вижу. Мы не можем в зимнее время остановить ТЭЦ или запретить жителям новостроек топиться углем. Поэтому я прошу поддержать нас. Надо обратиться к правительству, чтобы оно нашло путь решения перехода населения на газовое отопление и запретило ввозить в Бишкек уголь с местного месторождения Кара-Кече. Другого выхода нет", - пояснил и. о. мэра.
Однако в кабмине Киргизии пояснили, что полный перевод ТЭЦ на газовое отопление может спровоцировать повышение цен на тепло и свет. Кроме того, конкретный объем газа оговорен в межправительственном соглашении, заключенном между Киргизией и Россией, которая является основным поставщиком газа в КР. Для увеличения поставок голубого топлива необходимо пересмотреть условия контракта.
Напомним, ситуация с загрязнением воздуха в Бишкеке начала обостряться в последние три года. Специалисты называют несколько причин сложившегося положения. Первая - некачественно произведенная реконструкция столичной ТЭЦ, вторая - хаотичная застройка столицы многоэтажными домами, не учитывающая розу ветров, третья - большое количество автотранспорта.
Некоторые общественные организации уже потребовали ввести в Бишкеке режим чрезвычайной ситуации.
Результаты исследований были опубликованы на сайте международной организации "Мировое качество воздуха" ("World Air Quality").
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