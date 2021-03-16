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Бешеная собака укусила сердобольную амурчанку
По инф. asn24.ru   
16 Марта 2021 г.
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Не всегда сердобольность по отношению к бездомным животным — это хорошо. Доказательство тому — случай в Приамурье. Там зараженный бешенством пес успел укусить женщину, которая постоянно его подкармливала.

Амурчанку укусила бешеная собака, которую она подкармливала

Случай бешенства лабораторно подтвержден в селе Заречном Архаринского района. Опасное заболевание выявлено у бездомной собаки. Зараженное животное успело укусить женщину, которая постоянно его подкармливала.

В настоящее время в селе установлен карантин по бешенству. Специалисты управления ветеринарии области проводят все необходимые в таких случаях мероприятия, сообщили ведомстве.

Факт бешенства выявили уже после того, как в медицинскую организацию обратилась пострадавшая от укуса женщина. Как оказалось, амурчанка постоянно подкармливала бездомную собаку, пока на прошлой неделе животное неожиданно не проявило агрессию и не бросилось на нее. Чуть позже был обнаружен труп собаки.

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Именно медики, которых очень насторожил факт внезапной агрессии в сочетании с последующей гибелью собаки, настоятельно рекомендовали отправить труп на исследования в ветеринарную лабораторию. Самостоятельно это сделать женщина не догадалась. Между тем, в лаборатории факт бешенства у собаки подтвердился.

— К сожалению, гуманные амурчане, которые подкармливают бездомных собак, постоянно забывают, что эти животные — одни из основных переносчиков бешенства. А бешенство смертельно опасно, в том числе и для человека. Особенно высок риск в Бурейском и Архаринском районах, в которых безнадзорные собаки могут контактировать с дикой фауной, где периодически фиксируются случаи бешенства среди волков и лисиц, — отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Это история о том, что нельзя беспечно относиться к своему здоровью и при любых подозрениях надо сразу же обращаться к врачу. Хочется верить, что у героини этой истории все будет хорошо, но опыт показывает, что, увы, часто жертвы укусов бешеных животных не могут справиться с инфекцией даже несмотря на помощь врачей:

По инф. asn24.ru

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