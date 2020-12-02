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Девчушка, которую укусила бешеная собака, умерла
По инф. rosbalt.ru   
02 Декабря 2020 г.
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Девочка, заразившаяся бешенством после укуса бездомной собаки, умерла в Волгоградской областной детской инфекционной больнице. Cмертельных случаев с таким диагнозом не регистрировалось в регионе с 2013 года.

Агентство уточняет, что родители восьмилетней девочки обратились неделю назад в Палласовскую районную больницу с жалобой на состояние ребенка.

В среду ее перевезли в Волгоград, в детскую областную инфекционную больницу. Была проведена консультация главного инфекциониста региона и заведующего кафедрой инфекционными болезнями Волгоградского медуниверситета. Впоследствии был установлен основной диагноз — «бешенство».

Собеседник агентства пояснил, что в августе родители девочки приютили бездомную собаку, которая некоторое время проживала во дворе их частного дома. Спустя некоторое время собака умерла, родители ее похоронили и никому ничего не сказали. Тогда от укуса собаки и произошло заражение, добавил собеседник.

По его словам, вакцинирование от бешенства проведено двум медработникам Палласовской районной больницы — педиатру и медсестре, которые вступали в контакт с ребенком.

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По инф. rosbalt.ru

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