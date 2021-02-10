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«Батьку» Лукашенко без усов представить себе можете? Мы покажем!

По инф. rosbalt.ru   
10 Февраля 2021 г.
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Фотография белорусского президента Александра Лукашенко без усов появилась в Сети. Она опубликована в одном из разделов на обновленном сайте главы государства — «Президент без галстука», там представлена информация о биографии и личной жизни главы государства.

«Батьку» Лукашенко без усов представить себе можете? Мы покажем!

Молодой Лукашенко изображен в военной форме с маленьким мальчиком рядом.

Напомним, Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. В августе 2020 года в Белоруссии состоялись очередные президентские выборы.

Накануне кандидаты, которые могли выдвинуться для участия в кампании, подверглись преследованию, в том числе блогер Сергей Тихановский. Он был заключен под стражу. Его супруга Светлана решила принять участие в президентских выборах от объединенной оппозиции, но по итогам голосования ЦИК насчитал ей всего 10% голосов, а Александру Лукашенко, который занимает президентский пост с 1994 года, — более 80%. В Белоруссии вспыхнули протесты в поддержку Тихановской.

Ряд стран ЕС признали ее лидером оппозиционных сил. Она была вынуждена покинуть Белоруссию, в настоящий момент Тихановская проживает в Литве.

А вот что еще можно почитать на нашем сайте об Александре Лукашенко:

По инф. rosbalt.ru

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