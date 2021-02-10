«Батьку» Лукашенко без усов представить себе можете? Мы покажем!

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Фотография белорусского президента Александра Лукашенко без усов появилась в Сети. Она опубликована в одном из разделов на обновленном сайте главы государства — «Президент без галстука», там представлена информация о биографии и личной жизни главы государства.
Молодой Лукашенко изображен в военной форме с маленьким мальчиком рядом.
Напомним, Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. В августе 2020 года в Белоруссии состоялись очередные президентские выборы.
Накануне кандидаты, которые могли выдвинуться для участия в кампании, подверглись преследованию, в том числе блогер Сергей Тихановский. Он был заключен под стражу. Его супруга Светлана решила принять участие в президентских выборах от объединенной оппозиции, но по итогам голосования ЦИК насчитал ей всего 10% голосов, а Александру Лукашенко, который занимает президентский пост с 1994 года, — более 80%. В Белоруссии вспыхнули протесты в поддержку Тихановской.
Ряд стран ЕС признали ее лидером оппозиционных сил. Она была вынуждена покинуть Белоруссию, в настоящий момент Тихановская проживает в Литве.
А вот что еще можно почитать на нашем сайте об Александре Лукашенко:
Фотография белорусского президента Александра Лукашенко без усов появилась в Сети. Она опубликована в одном из разделов на обновленном сайте главы государства — «Президент без галстука», там представлена информация о биографии и личной жизни главы государства.
Продюсер Андрей Разин выразил желание помочь актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП. Он сообщил, что намерен добиться досрочного освобождения артиста, хотя лично и не знаком, но уверен – он хороший человек.
Около 15 лет ученые не могли найти объяснение смертельной болезни обезьян из заповедника Такугама. Симптомы напоминали сильное отравление: диарея, рвота, судороги. Вылечить животных, несмотря на все усилия врачей, не удавалось. Не помогали даже антибиотики.
Внешняя и внутренняя политическая жизнь России бурлит событиями. На слуху много тем: транзит президентской власти, всколыхнувшее страну возвращение оппозиционера Навального, отношения РФ с Евросоюзом, Америкой, не забыта также и белорусская повестка. Что происходит сейчас и что это сулит в будущем, разобраться, конечно, сложно. А многие представители старшего поколения, конечно, интересуются. И поэтому узнать экспертные мнения «по поводу» не помешает. Политологи, надо учесть, не провидцы, и могут в своих видениях и прогнозах ошибаться, а иногда и вообще выдавать совершенно провокационные версии... Вот несколько мнений, озвученных на днях.
Российское военно-историческое общество просит возбудить уголовное дело против Александра Невзорова, заявившего, что не считает поступки Зои Космодемьянской подвигом. В спиче публициста усмотрели реабилитацию нацизма и искажение исторической правды. Каяться Невзоров отказался.
Не так давно мы знакомили вас, уважаемые читатели, с блогером Александром из Кургана, который снимает веселые и актуальные ролики, рассказывает аудитории о монтаже и сам в своих видео демонстрирует его удивительные возможности. И вот удалось пообщаться с этим человеком чуть-чуть поподробнее.
В Севастополе прекращен забор воды из двух резервных источников — затопленных карьеров в Инкермане и у горы Гасфорта. Проблема с водоснабжением Крыма становится все острее и острее. Ученые и власти предлагают свои решения, но пока что это ни к чему не привело, оно и понятно, дело-то не быстрое...
За последний год в Москве 76 магазинов и торговых ИП оштрафовали за обвес и обсчет покупателей. Общая сумма штрафов превысила 1,5 млн рублей! Так что же делать, если на кассе пробили «не тот» чек? Попробуем разобраться с экспертами.
Новые подозреваемые появились в деле о смерти аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны. Прокуратура, которая продолжает расследование, допрашивает психиатра Карлоса Диаса, а также двух медицинских работников — Дахиану Хизелу Мадрид и Рикардо Альмирона.
126 лет назад состоялся первый в истории волейбольный матч. Игру придумал преподаватель физкультуры колледжа Ассоциации молодых христиан в штате Массачусетс Уильям Дж. Морган. На высоте 1,98 метра он повесил сетку и предложил ученикам перебрасывать через неё мяч.
В 2020 году в России естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над числом родившихся) возросла более чем вдвое: до 688,7 тыс. человек (было в 2019 году — 316,2 тыс.). При этом число детей, родившихся в России в 2020 году, оказалось минимальным с 2002 года.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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