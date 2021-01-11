ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Младший сын Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом»
По инф. polit.ru   
11 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом». Он рассказал, как Александр Лукашенко переносил коронавирусную инфекцию.

Младший сын Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом»

По словам Лукашенко-младшего, его отец отказывался выполнять предписания врачей.

«Он очень плохой пациент, отвратительный просто», — охарактеризовал Александра Лукашенко его сын в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Лукашенко-старший отказывался делать то, что нужно, даже когда приводили факты «можно сказать, соседней палаты», отметил Николай Лукашенко. При этом отторжение к методам лечения возрастало в «геометрической прогрессии».

Сам Александр Лукашенко возразил, что пытался побыстрее вылечиться, так как ему оставалось пять дней до послания белорусскому парламенту и народу.

Николай Лукашенко также переболел коронавирусом, примерно в одно время с отцом, как и врач, лечившая белорусского президента. Вакцинироваться от ковида ни Александр Лукашенко, ни его сын не планируют.

В конце июля 2020 года президент Белоруссии заявил, что бессимптомно переболел ковидом. Он утверждал, что инфекцию ему «подкинули» намеренно.

Незадолго до этого белорусский президент сообщал, что страна справилась с эпидемией коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее Александр Лукашенко предлагал для борьбы с COVID-19 мыть руки, пить спирт и работать на тракторе. "Батька" заявлял, что никаких вирусов не боится и они никак не влияют на график его работы.

А вот еще о высказываниях батьки:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 