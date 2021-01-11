Младший сын Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом»

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
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Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом». Он рассказал, как Александр Лукашенко переносил коронавирусную инфекцию.
По словам Лукашенко-младшего, его отец отказывался выполнять предписания врачей.
«Он очень плохой пациент, отвратительный просто», — охарактеризовал Александра Лукашенко его сын в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».
Лукашенко-старший отказывался делать то, что нужно, даже когда приводили факты «можно сказать, соседней палаты», отметил Николай Лукашенко. При этом отторжение к методам лечения возрастало в «геометрической прогрессии».
Сам Александр Лукашенко возразил, что пытался побыстрее вылечиться, так как ему оставалось пять дней до послания белорусскому парламенту и народу.
Николай Лукашенко также переболел коронавирусом, примерно в одно время с отцом, как и врач, лечившая белорусского президента. Вакцинироваться от ковида ни Александр Лукашенко, ни его сын не планируют.
В конце июля 2020 года президент Белоруссии заявил, что бессимптомно переболел ковидом. Он утверждал, что инфекцию ему «подкинули» намеренно.
Незадолго до этого белорусский президент сообщал, что страна справилась с эпидемией коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее Александр Лукашенко предлагал для борьбы с COVID-19 мыть руки, пить спирт и работать на тракторе. "Батька" заявлял, что никаких вирусов не боится и они никак не влияют на график его работы.
Не все спортивные баталии обходятся без эксцессов. Например, драка на чемпионате мира по хоккею в 1987 году между СССР и Канадой запомнилась многим болельщикам как самая ожесточенная битва русских хоккеистов с канадцами.
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