Младший сын Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом»

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом». Он рассказал, как Александр Лукашенко переносил коронавирусную инфекцию.

По словам Лукашенко-младшего, его отец отказывался выполнять предписания врачей.

«Он очень плохой пациент, отвратительный просто», — охарактеризовал Александра Лукашенко его сын в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Лукашенко-старший отказывался делать то, что нужно, даже когда приводили факты «можно сказать, соседней палаты», отметил Николай Лукашенко. При этом отторжение к методам лечения возрастало в «геометрической прогрессии».

Сам Александр Лукашенко возразил, что пытался побыстрее вылечиться, так как ему оставалось пять дней до послания белорусскому парламенту и народу.

Николай Лукашенко также переболел коронавирусом, примерно в одно время с отцом, как и врач, лечившая белорусского президента. Вакцинироваться от ковида ни Александр Лукашенко, ни его сын не планируют.

В конце июля 2020 года президент Белоруссии заявил, что бессимптомно переболел ковидом. Он утверждал, что инфекцию ему «подкинули» намеренно.

Незадолго до этого белорусский президент сообщал, что страна справилась с эпидемией коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее Александр Лукашенко предлагал для борьбы с COVID-19 мыть руки, пить спирт и работать на тракторе. "Батька" заявлял, что никаких вирусов не боится и они никак не влияют на график его работы.

А вот еще о высказываниях батьки:

Polit.ru

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