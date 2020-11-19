Батька Лукашенко заявил, что его пытались убить

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что его хотели убить, и есть задокументированные факты, свидетельствующие о покушении.

«Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал», — заявил Лукашенко. По его словам, это произошло в преддверии президентских выборов 1994 года. Тогда Вячеславу Кебичу, который возглавлял Совет Министров, якобы предлагали физически устранить Лукашенко, который был президентом республики.

«Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ», — добавил лидер Белоруссии. Он отметил, что «какие-то люди предлагали Кебичу расстрелять его машину и Лукашенко», при этом последний должен был погибнуть, а Кебич — выжить. «Свалить вину» предлагалось на националистов, указал Лукашенко, подчеркнув, что Кебич на это не пошел.

Напомним, в Белоруссии с августа не стихают протесты из-за итогов президентских выборов, на которых Лукашенко получил 80%, а его главная противница Светлана Тихановская — всего 10%. Избиратели заявляют, что победа Лукашенко была достигнута благодаря фальсификациям. С 9 по 12 августа протестующих жестко разгонял ОМОН.

Силовики набрасывались и на случайных прохожих, велосипедистов, автомобилистов, людей задерживали и жестоко избивали в изоляторах. Позднее жители белорусских городов стали выходить на протестные акции не только против Лукашенко, но и против произвола, жестокости силовиков. Митинги не прекращаются до сих пор.

Недавно Тихановская объявила Лукашенко террористом.

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По инф. rosbalt.ru

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