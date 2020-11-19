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Батька Лукашенко заявил, что его пытались убить
По инф. rosbalt.ru   
19 Ноября 2020 г.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что его хотели убить, и есть задокументированные факты, свидетельствующие о покушении.

Лукашенко заявил, что его пытались убить

«Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал», — заявил Лукашенко. По его словам, это произошло в преддверии президентских выборов 1994 года. Тогда Вячеславу Кебичу, который возглавлял Совет Министров, якобы предлагали физически устранить Лукашенко, который был президентом республики.

  • «Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ», — добавил лидер Белоруссии. Он отметил, что «какие-то люди предлагали Кебичу расстрелять его машину и Лукашенко», при этом последний должен был погибнуть, а Кебич — выжить. «Свалить вину» предлагалось на националистов, указал Лукашенко, подчеркнув, что Кебич на это не пошел.

Напомним, в Белоруссии с августа не стихают протесты из-за итогов президентских выборов, на которых Лукашенко получил 80%, а его главная противница Светлана Тихановская — всего 10%. Избиратели заявляют, что победа Лукашенко была достигнута благодаря фальсификациям. С 9 по 12 августа протестующих жестко разгонял ОМОН.

Силовики набрасывались и на случайных прохожих, велосипедистов, автомобилистов, людей задерживали и жестоко избивали в изоляторах. Позднее жители белорусских городов стали выходить на протестные акции не только против Лукашенко, но и против произвола, жестокости силовиков. Митинги не прекращаются до сих пор.

Недавно Тихановская объявила Лукашенко террористом.

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По инф. rosbalt.ru

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