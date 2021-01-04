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Баренцево море забрало моряков с «Онеги»
По инф. Polit.ru   
04 Января 2021 г.
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В Баренцевом море больше не обнаружили выживших членов экипажа после крушения судна «Онега». Таким образом, без вести пропавшими остались 17 моряков...

Баренцево море забрало моряков с «Онеги»

Поисковые работы завершили 4 января. Пострадавших и тел погибших не обнаружили. В результате пропавшими считаются 17 моряков.

Рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море 28 декабря. Экипаж состоял из 19 человек. Спасти удалось двоих. Они были в гидрокостюмах.

Экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами. Катастрофа произошла в сильный шторм, когда рыбаки поднимали сеть с уловом. Моряков смыло с палубы в море.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения судна. Расследование ведут по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта (часть 3 статьи 263 УК).

Правительство Мурманской области пообещало семьям погибших моряков выплатить по 1 млн рублей. Пострадавшим жителям выделят по 500 тыс. рублей. Деньги возьмут из резервного фонда областного правительства.

Судно принадлежит «Рыболовецкому колхозу имени Калинина». Мать одного из погибших рыбаков Юрия Шевцова заявила, что траулер был в плохом состоянии, а судовладельческая компания после ЧП ей не позвонила. Собственник судна Андрей Заика утверждает обратное. Однако женщина назвала его слова ложью.

  • Сводка происшествий на нашем сайте  - по ссылке.

Polit.ru

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