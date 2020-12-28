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Трагедия на севере: В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно с 19 моряками

По инф. Российской газеты   
28 Декабря 2020 г.
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В Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находились 19 человек. Известно о двух выживших - это матрос и штурман. На поиски 17 рыбаков, судьба которых пока неизвестна, направлены пять судов.

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно с 19 моряками

По информации МЧС, сигнал о ЧС на судне «Онега» поступил в 07.30 28 декабря. Судно затонуло у Новой Земли. На момент происшествия в районе, где произошло крушение, поднимались волны высотой полтора-два метра, также дул восточный ветер со скоростью около 14 метров в секунду. По словам выживших моряков, которых взяло на борт участвующее в спасательной операции судно, «людей буквально смыло с палубы». На их глазах погиб их коллега, тело унесло в Баренцево море, сообщили рыбаки. При этом источник ТАСС заявляет, что никто из остальных 16 пропавших, по всей видимости, не выжил, включая капитана.

Двоих выживших рыбаков в гидрокостюмах подняло на борт судно «Войково». Весь экипаж «Онеги», работавшей под флагом РФ, — 19 человек — также был российским. Частное судно вело рыбный промысел в Баренцевом море. Предварительной причиной затопления называют обледенение, о котором предупреждали метеорологи.

Корабль быль спущен на воду в 1979 году. В последний раз ремонт на судне проводился в 2014 году. Корабль находится на балансе у рыболовецкого колхоза имени Калинина.

Власти Мурманской области заявили о том, что семьям всех моряков, находившихся на корабле, окажут всю необходимую помощь.

«Компания-судовладелец из Архангельска — РК им. М. И. Калинина, руководитель уже вылетел в Мурманск. Два других его судна вышли в район ЧП, идет поиск пропавших рыбаков. Для их родных открыта „горячая линия“, работают психологи. По предварительной информации, большинство экипажа — 16 человек — мурманчане. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил глава региона.

  • Справка

Телефон «горячей линии» для родственников моряков пострадавшего судна: 8(8152)39-99-99. Это телефон областного оперативного штаба по COVID-19, но при вопросе по «Онеге» операторы переключают линию на психологов.

  • Сводка происшествий на нашем сайте  - по ссылке.

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