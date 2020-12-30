Семьям погибших в Баренцевом море рыбаков выплатят по миллиону

Семьям моряков, которых не нашли после крушения рыболовецкого судна «Онега» 28 декабря, выплатят по 1 млн рублей.

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Пострадавшим жителям выделят по 500 тыс. рублей. Деньги возьмут из резервного фонда областного правительства. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Чибис.

В Баренцевом море 29 декабря в районе крушения траулера «Онега» нашли три спасательных круга, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Людей не обнаружили.

За сутки рыболовные суда обследовали в районе происшествия 400 кв. км акватории. Еще 350 кв. км просмотрели с помощью самолета Ил-38 Министерства обороны.

Экипаж затонувшего судна состоял из 19 человек. Из них удалось спасти двоих. Капитана среди них не было.

Следственный комитет завел уголовное дело после крушения «Онеги». Расследование ведут по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта (часть 3 статьи 263 УК).

Polit.ru

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