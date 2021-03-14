Бабушка в 99 лет прокатилась по городу на танке

Ветеран Великой Отечественной войны 99-летняя Мария Колтакова из Белгорода установила 13-й рекорд России, проехав на танке по территории военной части в городе Валуйки.

Об этом легендарная белгородка, которую называют «железной бабушкой», сообщила на своей странице в Instagram.

— Книга рекордов России зафиксировала сегодня мой новый рекорд «Вождение танка в наибольшем возрасте». Я очень рада, — отметила Мария Колтакова. — Хочу поблагодарить всех, кто устроил и спланировал этот день.

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В воинской части Марией Денисовной восхитились: она очень быстро разобралась в том, как управлять тяжелой машиной.

— Меня называют «железной бабушкой», а я говорю — не железная. Стальная! Железо — ржавеет! — с улыбкой сказала Мария Колтакова и добавила, что нас ждут ее новые рекорды.

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